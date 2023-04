Migranti, Storchi: “Da flussi governati ricchezza per l’Italia”

REGGIOLO (REGGIO EMILIA) – “L’immigrazione governata non può che essere una ricchezza per il nostro Paese, alle prese con una curva demografica calante e con una società in cui cresce la popolazione over 65 e continuano a diminuire le nascite. Si prenda esempio dalla Germania, che ha lo stesso problema e lo sta affrontando aprendo prima le porte ai siriani in fuga e poi agli ucraini in cerca di pace”. Fabio Storchi, presidente del Gruppo Emiliano romagnolo dei Cavalieri del Lavoro, vede chiaramente le azioni che sono necessarie in un Paese a forte vocazione manifatturiera per poter mantenere la capacità produttiva che rende l’Italia attore a livello internazionale.

“Le politiche demografiche sono importanti e auspicabili ma- evidenzia pragmaticamente Storchi- potranno dare risposte al mondo del lavoro tra una ventina d’anni, quando cioè i neonati saranno cresciuti. Il sistema non può permettersi un vuoto di così tanti anni”.

Per Storchi “la gestione costante dei flussi, una politica d’integrazione adeguata e sostenibile, che metta in chiaro diritti e doveri delle società ospitanti, può proiettare il nostro Paese verso un futuro prossimo vivace e intraprendente”.

Del resto, prosegue, “è la storia a confermarcelo: l’imponente migrazione italiana nel secolo scorso ha contribuito alla crescita e all’affermazione di molte economie nel mondo e la nostra cultura ha arricchito le società ospitanti. Non vedo motivo di pensare che lo stesso processo non possa ripetersi ora a vantaggio del nostro Paese”, conclude Storchi.

Le riflessioni del presidente Storchi trovano origine nei numeri dell’Istat che prevedono per il 2050 una diminuzione della popolazione italiana di 5 milioni e l’innalzamento al 35% della quota degli abitanti con 65 anni, rispetto alla media attuale di circa il 25 per cento. Inoltre, nel 2021 il rapporto tra individui in età lavorativa e non lavorativa era di tre a due, nel 2050 sarà di uno a uno.