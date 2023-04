Alessandra Mastronardi sposa il suo primo amore: “L’ho ritrovato dopo 15 anni”

ROMA – E vissero felici e contenti. Sembra proprio una storia con un finale da favola o una classica commedia romantica che potresti vedere in tv quella tra l’attrice Alessandra Mastronardi e il suo compagno Gianpaolo Sannino. “Da due anni sto con Gianpaolo, ci sposiamo a luglio in Campania”, ha rivelato l’attrice a Vanity Fair raccontando la loro storia d’amore fatta di incontri, coincidenze e sliding doors. I due hanno fatto la loro prima uscita ufficiale alla prima del Teatro della Scala a Milano.

Una storia iniziata “diciassette anni fa. È una storia molto particolare, ogni volta che ne parliamo nessuno ci crede- dice Mastronardi- Ci siamo rincorsi per una vita. Ci sentivamo ogni tanto, una volta all’anno, a volte anche mai. C’erano periodi in cui rifiutavo io la chiamata e c’erano altri in cui la rifiutava lui, periodi in cui ero occupata io e altri in cui era impegnato lui. Però ci incontravamo per caso: sembrava che qualcosa ci spingesse sempre l’uno vicino all’altra, ai semafori della città, se ero a Roma, oppure in treno, stessa carrozza, sul sedile accanto”.

Alessandra Mastronardi che il pubblico ha iniziato ad amare quando recitava ne I Cesaroni racconta che fu proprio quandò finì di recitare nella serie che incontrò il suo Gianpaolo, che oggi ha appena avviato il suo nuovo studio dentistico a Roma: “Avevo 20 anni e appena finito la serie dei Cesaroni. Gianpaolo, che ha quattro anni più di me ed è salernitano, invece era venuto a Roma per studiare Medicina alla Sapienza. Io ero tristissima per la fine di una storia, piangevo da settimane. Voglia di uscire zero, poi un mio amico ci ha presentati, una sera. Mi ha detto: ‘Ti faccio conoscere l’uomo della tua vita, ma non te ne innamorare’. E me ne sono innamorata perdutamente, infatti. È successo anche a lui: solo che eravamo giovani, Gianpaolo non si fidava del mondo dello spettacolo, e mi ha lasciato. Una fine che mi ha devastato, ho cercato in tutti i modi di rimettermi con lui ma è stato irremovibile”.

Era destino che tornassero insieme secondo il racconto di Mastronardi. E l’attrice rivela come ha capito che Gianpaolo è l’uomo della sua vita: “L’ho capito la prima sera che abbiamo passato insieme, quando ci siamo conosciuti. Ricordo perfettamente che sono entrata in quella casa e di avere avuto una sensazione precisa. Glielo dissi: “Ho visto noi tra 20 anni”. È qualcosa che non so spiegare, con lui sono sempre me stessa, senza maschere. Tutte le volte che lo risentivo, immediatamente sulla pelle avvertivo quella sensazione, e ci sono stata ancorata per anni. Tanto che quando abbiamo iniziato la nostra storia attuale avevo il timore di averlo un filo idealizzato: invece era tutto reale. Penso di aver passato gli ultimi quindici anni a trovare il modo di tornare da lui. L’ultima volta che ci siamo incontrati per caso, invece, abbiamo ripreso a sentirci, poi ci siamo rivisti al matrimonio degli amici che ci avevano fatto conoscere, due estati fa, e non ci siamo più lasciati“.