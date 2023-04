A Milano un’altra mamma lascia in ospedale la bimba appena nata: “Non posso tenerla”

BOLOGNA – Dopo il caso di Enea dei giorni scorsi, a Milano questa mattina un altro neonato è stato lasciato davanti a un ospedale, questa volta all’ospedale Buzzi. Si tratta in questo caso di una bimba, che la mamma, una donna italiana senza fissa dimora, ha portato in ospedale accompagnata dai Carabinieri. La donna non ha voluto rivelare la propria identità: ha spiegato di non potere tenere la bambina e ha raccontato di aver partorito in un capannone. Poi si è allontanata dall’ospedale. Del fatto è stata avvisata la Procura.

