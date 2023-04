ROMA – Secondo appuntamento mercoledì 12 aprile in prima serata su Rai2 con ‘Rocco Schiavone’. Nato dalla penna dello scrittore Antonio Manzini, Rocco Schiavone è il protagonista di una serie di romanzi polizieschi trasformati in fortunata serie televisiva dalla coproduzione Rai Fiction-Cross Productions-Beta Film. La settimana scorsa sono stati 2.170.000 gli spettatori (l’11.8% di share) incollati allo schermo per la prima puntata della quinta stagione.

LA STORIA DI ROCCO SCHIAVONE

Nato a Roma, brusco, cupo, facile al turpiloquio, Schiavone viene trasferito ad Aosta per motivi disciplinari. Nel suo passato si intrecciano amicizie pericolose, un grande amore e senso di giustizia molto personale. Tutto cambia per lui quando l’adorata moglie Marina, interpretata in poetiche apparizioni post mortem da Isabella Ragonese sostituita nella quinta serie da Miriam Dalmazio, viene uccisa. Per Schiavone la vita diventa difficile, insopportabile con il trasferimento nel profondo Nord. Solo Marina, parlandogli dall’al di là, riesce a lenire il malessere del vicequestore.

ANTICIPAZIONI SECONDA PUNTATA ROCCO SCHIAVONE

Nella puntata in onda stasera, dal titolo “Chi parte e chi resta“, il vicequestore della polizia di Stato interpretato da Marco Giallini, vive momenti di forte stress a causa dell’amico di Sebastiano e deve anche occuparsi della morte della Martinet, nota studiosa di Leonardo da Vinci. Tanti i pensieri per Rocco, tra i quali c’è anche Sandra, con la quale ha una relazione diventata difficile da gestire.