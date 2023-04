Incidente sul lavoro a Milano, crolla una piattaforma aerea: morti due operai, un terzo è grave

ROMA – È di due morti e un ferito grave il bilancio dell’incidente avvenuto questa mattina prima delle 10 a Noverasco di Opera (Milano). Le vittime, di 69 e 51 anni, stavano potando alcuni alberi a circa venti metri di altezza quando, la piattaforma aerea che li sorreggeva, è crollata improvvisamente. Per due di loro non c’è stato nulla da fare, mentre una terza persona (di 25 anni), è ricoverata in codice rosso al Niguarda di Milano.

L’incidente è avvenuto all’interno del golf club ‘Le Rovedine’. Sul posto sono intervenuti il 118, i Vigili del Fuoco, automediche e l’elisoccorso.

🔴 #Milano, dalle 10 intervento dei #vigilidelfuoco a Opera per il crollo del cestello di una piattaforma aerea, tre operai coinvolti, due deceduti, ferito il terzo trasportato d’urgenza in ospedale. Operazioni in corso [#12aprile 11:40] pic.twitter.com/ZqiokY2h72 — Vigili del Fuoco (@vigilidelfuoco) April 12, 2023

SCHLEIN: INACCETTABILE STRAGE, CHIEDIAMO IMPEGNO FORTE E CHIARO A GOVERNO

“Ancora due operai morti questa mattina mentre un terzo è ferito in modo grave. La nostra vicinanza va alle loro famiglie. Oggi è successo a Noverasco di Opera, ma si verificano continuamente morti sul e per il lavoro e non è accettabile. Non possiamo permetterci il disinvestimento sulla sicurezza, sia per dispositivi e tecnologie che per formazione e controlli. Il nostro Paese ha bisogno di un piano di investimenti per la sicurezza sui luoghi di lavoro che preveda un rafforzamento del personale ispettivo e un serio contrasto alla precarietà che spinge lavoratrici e lavoratori ad accettare lavori senza tutele. Questa è e continuerà a essere la nostra battaglia nelle Aule del Parlamento, dove ci siamo battuti per istituire una Commissione d’inchiesta che si occupi di condizioni e sicurezza del lavoro. Chiediamo un impegno chiaro e forte al governo”. Così in una nota la segretaria del PD, Elly Schlein.