Orsi, Jj4 verrà abbattuto? Ecco a chi spetta la decisione

ROMA – “Gli orsi che saranno eventualmente abbattuti lo saranno con il Testo unico di Pubblica sicurezza, non è una valutazione da parte del ministero. Qui la questione è l’orsa, perché a quanto pare, dovrebbe essere una femmina, già segnalata. Ci sono tre soggetti ritenuti pericolosi, su questo la valutazione verrà fatta da parte della Provincia, sentendo il parere di ISPRA, ma parliamo del Testo unico di Pubblica sicurezza. Non è una valutazione di tipo ambientale, perché hanno un’alta pericolosità e quindi il testo unico Pubblica sicurezza prevede questi percorsi”, dice Gilberto Pichetto Fratin, ministro dell’Ambiente e della Sicurezza energetica, a 24 Mattino su Radio 24.

“Altra valutazione è rispetto al soprannumero di popolazione che si è manifestato, si dice circa 120″, spiega Pichetto, “quando sono stati immessi per scelta 20 anni fa dovevano rimanere sui 50/60 per poi disperdersi su altri territori, in realtà rimanendo le femmine, restano anche i maschi laddove probabilmente anche il cambiamento climatico aiuta il loro proliferare”.

Ora, dunque, “bisognerà trovare dei luoghi di collocazione o dei corridoi che li possano far disperdere. Questa è la valutazione, ci sarà un tavolo tecnico, un gruppo di lavoro che poi allargheremo, anche tutti coloro che l’hanno chiesto, ma bisogna trovare in qualche modo una soluzione”, conclude il titolare del MASE.