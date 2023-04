Il 19 aprile a Roma la presentazione del Rapporto 2023 sullo stato della popolazione nel mondo

ROMA – “Otto miliardi di vite, infinite possibilità: una questione di scelte e diritti”. È con questo titolo che mercoledì 19 aprile sarà presentato a Roma il Rapporto sullo stato della popolazione nel mondo 2023.

A promuovere l’appuntamento, alle ore 11, nella Sala della stampa estera in via dell’Umiltà 83, sono l‘Associazione italiana donne per lo sviluppo (Aidos) e il Fondo delle Nazioni Unite per la popolazione (Unfpa). “Viviamo collettivamente più a lungo e, nel complesso, godiamo di una salute migliore” riferiscono gli organizzatori in una nota. “Ma viviamo anche in un mondo di inquietudini: l’incertezza economica, il cambiamento climatico, le pandemie ancora in corso, i conflitti e le devastazioni che ne conseguono”.

Nel comunicato si legge ancora: “Il Rapporto Unfpa 2023 indaga questa complessità cercando di andare oltre le semplificazioni, tra chi teme che siamo così tanti da travolgere il pianeta e chi sostiene che con i tassi di natalità attuali, in alcune aree del mondo arriveremo al collasso della specie umana. Molteplici le interpretazioni: Troppi giovani? Destabilizzante. Troppi anziani? Un peso. Troppi migranti? Una minaccia”.

L’appello, allora, è a cambiare la prospettiva e a capovolgere le domande. “Ad esempio”, sottolineano Aidos e Unfpa, “anziché chiedersi se il tasso di fertilità sia troppo alto o basso, è più importante capire se le persone siano in grado di realizzare i loro diritti sessuali e riproduttivi, e in caso contrario, che cosa è necessario per colmare le lacune? E in particolare, quanto sono in grado donne e ragazze di decidere sui loro corpi? Hanno accesso completo all’assistenza sanitaria? E ancora, è garantito per tutte e tutti lo spazio per poter scegliere come richiedono gli standard dei diritti umani?” All’incontro interverranno Elena Ambrosetti, dell’università La Sapienza di Roma, Teresa Castaldo, a capo della Direzione generale per la Cooperazione allo sviluppo, Mariarosa Cutillo, direttrice dell’Ufficio partnership strategiche di Unfpa, Maria Grazia Panunzi, presidente di Aidos, e la senatrice Sandra Zampa. A moderare Vincenzo Giardina, giornalista dell’agenzia di stampa Dire. La presentazione sarà trasmessa in diretta streaming sui canali Facebook della Dire e di Aidos.