Tg Lazio, edizione del 12 aprile 2021

CALENDA: IN CORSA SINDACO ROMA ANCHE CON ZINGARETTI CANDIDATO

Carlo Calenda non ha intenzione di ritirarsi dalla corsa a sindaco di Roma nemmeno se nel centrosinistra dovesse spuntare a sorpresa la candidatura del presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti. “Ho sentito parlare di primarie per sei mesi, ora basta. Sarò candidato sindaco anche se si candidano Gualtieri, Letta o Zingaretti”, ha detto il leader di Azione. “Presenterò una lista civica di persone perbene e competenti senza contare l’estrazione politica perché serve un riscatto del civismo- ha aggiunto Calenda- Poi la sottoporrò ai romani di centro, di destra e di sinistra”.

NUCLEARE, LOMBARDI: REGIONE LAZIO INADEGUATA PER DEPOSITO SCORIE

La Regione Lazio ha ribadito la propria inidoneità ad ospitare il deposito nazionale di scorie nucleari. Lo ha chiarito oggi l’assessore alla Transizione ecologica, Roberta Lombardi, spiegando che “i 22 siti individuati nella provincia di Viterbo presentano caratteristiche inadeguate con la realizzazione del centro unico per lo stoccaggio dei rifiuti radioattivi”. Lombardi ha inoltre sottolineato che “il Lazio ha già un quadro fortemente impattante sull’inquinamento nucleare ospitando l’ex centrale di Borgo Sabotino e il Centro ricerche dell’Ena Casaccia, oltre alla centrale di Montalto di Castro”.

ROMA, ROGO IN CASA AL LAURENTINO: MUORE DONNA, FIGLIO FERITO

Una donna è morta e suo figlio è rimasto gravemente ustionato e ferito in seguito a un incendio scoppiato questa mattina in un appartamento in via Grotte D’Arcaccio, nel quartiere Laurentino di Roma. Gli investigatori stanno valutando l’ipotesi dell’omicidio-suicidio. Infatti, una fiocina da sub è stata trovata conficcata nell’occhio dell’uomo, ricoverato in codice rosso al Sant’Eugenio, e sul cadavere della donna è stata rinvenuta una profonda ferita compatibile con la stessa arma sportiva.

MUSICA, IL 22 APRILE ULTIMO IN CONCERTO AL COLOSSEO

Il cantante romano Ultimo il prossimo 22 aprile si esibirà in concerto nell’arena del Colosseo. La direttrice del Parco archeologico del Colosseo, Alfonsina Russo, ha dato l’annuncio su Instagram. Il vincitore dell’edizione 2018 di Sanremo Giovani presenterà in anteprima assoluta il suo nuovo singolo “Buongiorno vita”, parte del ricavato del concerto sarà devoluto all’Unicef per i bambini del Mali. Lo show inizierà alle 21 e sarà visibile in streming su Livenow.