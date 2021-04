Donna precipita dal quarto piano di un edificio del Centro direzionale di Napoli

NAPOLI – C’è un telo bianco che copre il corpo di una donna riverso in una pozza di sangue, non distante dal cadavere c’è uno stivale. Alzando lo sguardo una finestra aperta al quarto piano di un condominio che ospita uffici. Questa la scena che si presenta a ridosso di un edificio dell’Isola G del Centro direzionale di Napoli da dove, intorno alle 13:30, la donna è precipitata. L’intera area è interdetta dalle forze dell’ordine. Sul luogo anche la polizia scientifica che ha ultimato i rilievi esterni. Altri sopralluoghi sono in corso nello stabile.