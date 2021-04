D.i.Re: “Al via il 16 aprile con un percorso fra i libri ‘Libere di essere'”

ROMA – Si apre il 16 aprile alle 18 il Festival ‘Libere di essere’ organizzato da D.i.Re-Donne in Rete contro la violenza in collaborazione con Hero Communication con il sostegno finanziario del Dipartimento per le Pari opportunità e realizzato grazie alla coproduzione di Fondazione Musica per Roma, la produzione di Mismaonda e con la consulenza di Serena Dandini. Lo fa sapere con una nota la rete nazionale dei centri antiviolenza D.i.Re.

Primo appuntamento del festival “il ciclo di incontri ‘Libere di leggere. Un percorso tra i libri‘, a cura di Maria Teresa Carbone e Chiara Veltri, che esplora la libertà e il potere delle donne come si sono declinati nel tempo e come si incarnano nel presente, e che vede confrontarsi narratrici e saggiste di diverse generazioni su alcuni dei nodi cruciali per definire e promuovere il cambiamento culturale e la complessità del femminile in una società che si vuole sempre più aperta e inclusiva. La scelta di avere o non avere figli– continua la nota- è al centro dell’incontro ‘Corpi in movimento. Adolescenza, maternità, metamorfosi‘, venerdì 16 aprile alle 18″, a cui parteciperanno “Veronica Galletta, ingegnere di formazione, che con il romanzo d’esordio Le isole di Norman (Italosvevo Editore) ha vinto il Premio Campiello Opera Prima 2020, Flavia Gasperetti, traduttrice e autrice del saggio-memoir Madri e no. Ragioni e percorsi di non maternità (Marsilio) e Alessandra Sarchi, scrittrice e storica dell’arte, i cui romanzi, ‘Violazione’, ‘La notte ha la mia voce’ e ‘Il dono di Antonia’ (tutti editi da Einaudi), hanno ottenuto numerosi riconoscimenti”.

“L’incontro ‘Da una generazione all’altra. Storia, lavoro, politica‘, venerdì 23 aprile alle 18, analizza la trasmissione di comportamenti e saperi e una possibile configurazione dello spazio pubblico oltre ogni stereotipo- continua la nota di D.i.Re- Dialogano Simona Baldanzi, esperta di sicurezza sul lavoro e autrice di vari libri fra cui ‘Figlia di una vestaglia blu’ (Alegre 2019) e ‘Corpo Appennino’ (Ediciclo 2021), Alessandra Pescarolo, studiosa di storia sociale, cui si deve ‘Il lavoro delle donne nell’Italia contemporanea’ (Viella 2019), e Vanessa Roghi che oltre a libri come ‘La lettera sovversiva. Da Don Milani a De Mauro’ e ‘Lezioni di Fantastica. Storia di Gianni Rodari’ (Laterza, 2020), ha firmato documentari per ‘La Grande Storia’ (Rai Tre)”.

Continua Donne in Rete contro la Violenza: “L’evoluzione dell’idea di vecchiaia nella società d’oggi, tra pressioni sociali, allungamento della vita media e Covid-19, è messa a tema nell’incontro ‘La quarta età. Uno sguardo maturo’, venerdì 30 aprile alle 18. Partecipano Luisa Passerini, emerita all’istituto universitario europeo di Firenze e autrice fra l’altro del recente ‘In difesa di Don Giovanni’ (manifestolibri 2020), Sabrina Ragucci, che all’attività di artista visiva affianca la scrittura (nel 2020 è uscito per Bollati Boringhieri il suo romanzo d’esordio ‘Il medesimo mondo’), e la storica Francesca Socrate (‘Autoritratto dell’Ottocento’, Biblink 2003, e ‘Sessantotto. Due generazioni’, Laterza 2019), attualmente al lavoro su una ricerca di storia orale intorno a vecchiaia e pandemia”.

Gli incontri, registrati all’Auditorium Parco della Musica di Roma, saranno trasmessi in streaming sulle pagine Facebook e sui canali Youtube di D.i.Re e dell’Auditorium. Si ringrazia Agorà per il supporto tecnico.

Le tappe successive del Festival Libere di essere, che si svolgerà dal 7 a 9 maggio 2021 all’Auditorium Parco della Musica di Roma, saranno presentate con una conferenza stampa in diretta streaming venerdì 16 aprile alle ore 11. Alla conferenza stampa parteciperanno: Antonella Veltri, presidente di D.i.Re; Elena Bonetti, ministra per le Pari opportunità e la Famiglia; Daniele Pitteri, amministratore delegato di Fondazione Musica per Roma; Serena Dandini, scrittrice, conduttrice e autrice tv.