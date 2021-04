Reggio Calabria, 364 milioni per la ‘città del fuTUro’

REGGIO CALABRIA – Ammonta a 364 milioni di euro la quota di risorse nazionali e comunitarie impegnate dal Comune di Reggio Calabria in diverse linee di intervento ed inserite in un programma generale denominato: ‘Reggio città del fuTUro’. Il focus finale è stato presentato oggi al palazzo San Giorgio dal sindaco Giuseppe Falcomatà e dai componenti della giunta comunale. Il primo cittadino ha approfondito l’esito di tre giorni di studio e confronto tra l’organo esecutivo dell’Ente con i dirigenti dei settori e i funzionari.



Il focus tecnico ha approfondito e verificato lo stato di progettazione ed attuazione del: Programma operativo nazionale Città metropolitane (Pon Metro), il Programma complementare al Pon Città metropolitane (Poc Metro), gli accordi interistituzionali denominati “Patti per il Sud”, Agenda urbana Por Calabria e altri strumenti finanziari in corso di attuazione come Decreto Reggio e Pisu , i Programmi di sviluppo per la Città di Reggio Calabria 2014-2020. I progetti finanziabili sono 226 suddivisi in macro aree di intervento: agenda digitale, risparmio energetico, mobilità sostenibile, inclusione sociale, rigenerazione urbana, competitività, cultura e formazione.