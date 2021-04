In Brasile oltre 4000 morti al giorno, governo Bolsonaro rischia inchiesta sulla gestione della pandemia

Di Bianca Oliveira

SAN PAOLO DEL BRASILE – Il giudice del Supremo Tribunal Federal (Stf) del Brasile, Luis Roberto Barroso, ha emesso un’ingiunzione che invita il Senato a istituire una commissione parlamentare di inchiesta sulla gestione della pandemia al fine appurare eventuali omissioni del governo nella lotta alla crisi sanitaria provocata dalla diffusione del Covid-19. Il giudice ha motivato la decisione mettendola in relazione all’aggravamento della crisi sanitaria nel Paese, che più volte nei giorni scorsi ha provocato oltre 4mila morti in sole 24 ore. Stando al testo dell’ingiunzione, la Costituzione stabilisce che si possa istituire una commissione parlamentare in presenza di tre requisiti: l’approvazione di almeno un terzo dei membri del Senato; l’indicazione dell’oggetto specifico dell’inchiesta; la definizione precisa di una durata dell’indagine. Rodrigo Pacheco, presidente del Senato, ha affermato ieri in una conferenza stampa che rispetterà la decisione, anche se ritiene che una commissione parlamentare di inchiesta sia quanto di peggio in questo momento. “I risultati dell’organismo non avranno la possibilità di contribuire nell’immediato alla lotta contro la pandemia”, ha detto Pacheco.

“Un obiettivo, questo, che dovrebbe unire i parlamentari verso risorse e azioni rivolte a costruire una effettiva e urgente strategia che potrebbe salvare delle vite e far acquisire i vaccini al Brasile“. Un’altra questione sollevata da Pacheco è quella relativa alla possibilità che l’indagine possa essere usata come “piattaforma politica” in vista delle elezioni presidenziali del 2022. “La commissione potrebbe avere la funzione di anticipare la discussione politico-elettorale, una sorta di piattaforma politica”, ha detto Pacheco, secondo il quale una dinamica del genere “sarebbe assolutamente inappropriata per la fase che sta attraversando la nazione”. La richiesta di una commissione è stata firmata a febbraio da 32 senatori, cinque in più di quelli richiesti. La decisione di Barroso verrà valutata nel corso della prossima sessione virtuale della Corte suprema, che comincia il prossimo 16 aprile.

BRAZILIAN GOVERNMENT WILL BE INVESTIGATED FOR RESPONSIBILITIES IN THE PANDEMIC

By Bianca Oliveira

SAO PAULO – The Minister of the Supreme Federal Court (STF), Luís Roberto Barroso, decided in an injunction on Thursday (8) that the Senate should arrange the installation of the Parliamentary Commission of Inquiry (CPI) to investigate actions and omissions of the federal government in combating the pandemic of Covid-19 in Brazil.

The minister justified the decision due to the worsening of the health crisis in the country, which exceeded the mark of more than 4,000 deaths in 24 hours for the second time in the week. According to the injunction, the Constitution establishes that the CPIs must be installed whenever three requirements are met: signature of one third of the members of the Senate; indication of fact to be determined; and setting the right time frame for duration. There is no possibility of omission or analysis of political convenience by the Presidency of the Legislative House.

Rodrigo Pacheco, president of the Senate, spoke at a press conference last night saying he will abide by the decision, but that a Parliamentary Committee of Inquiry may be worse at this time. “The results of the CPI will not have the ability to contribute to the immediate fight against the pandemic of Covid-19, an objective that should unite parliamentarians in actions and resources to build effective and urgent solutions that save lives and bring vaccines to Brazil.”

Another issue pointed out by Pacheco is that the investigation could be used as a “political podium” for the 2022 elections. “The CPI could be a role of anticipation of political-electoral discussion of 2022, a political podium, which is absolutely inappropriate for this moment of the nation,” Pacheco said.

The CPI request was signed in February by 32 senators, 5 more than necessary. The decision of Minister Barroso will be judged in the next virtual session of the Supreme, which begins on April 16.

GOVERNO BRASILEIRO SERÁ INVESTIGADO POR RESPONSABILIDADES NA PANDEMIA

Por Bianca Oliveira

SAO PAULO – O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Luís Roberto Barroso, decidiu em liminar nesta quinta-feira (8) que o Senado deve providenciar a instalação da Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) da Pandemia, para apurar ações e omissões do governo federal no combate à pandemia da Covid-19 no Brasil.

O ministro justificou a decisão em razão do agravamento da crise sanitária no país, que ultrapassou a marca de mais de 4 mil mortes em 24 horas pela segunda vez na semana. Segundo liminar, a Constituição estabelece que as CPIs devem ser instaladas sempre que três requisitos forem preenchidos: assinatura de um terço dos integrantes do Senado; indicação de fato a ser apurado; e definição de prazo certo para duração. Não cabendo possibilidade de omissão ou análise de conveniência política por parte da Presidência da Casa Legislativa.

Rodrigo Pacheco, presidente do Senado, se manifestou em coletiva de imprensa na noite de ontem dizendo que vai acatar a decisão, mas que uma Comissão Parlamentar de Inquérito pode ser pior neste momento. “Os resultados da CPI não terão a aptidão de contribuir com o imediato combate à pandemia da Covid-19, objetivo que deve unir os parlamentares em ações e recursos para construir soluções eficazes e urgentes que salvem vidas e que tragam vacinas para o Brasil”.

Outra questão apontada por Pacheco é que a investigação poderá ser usada como “palanque político” para as eleições de 2022. “A CPI poderá ser um papel de antecipação de discussão político-eleitoral de 2022, de palanque político, que é absolutamente inapropriado para este momento da nação”, declarou Pacheco.

O pedido de CPI foi assinado em fevereiro por 32 senadores, 5 a mais que o necessário.A decisão do ministro Barroso será julgada na próxima sessão virtual do Supremo, que começa em 16 de abril.