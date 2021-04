Ciampino, vicesindaco: “Partnership pubblico-privato per nuovi impianti sportivi”

ROMA – “Questa amministrazione utilizza delle procedure e delle modalità finora sconosciute a tutte le amministrazioni precedenti, che consentiranno attraverso una partnership tra pubblico e privato di valorizzare strutture impiantistiche che sono sul territorio comunale, come il centro sportivo di via Cagliari e l’ex complesso delle Cantine sociali. Strutture obsolete che versano in uno stato di degrado, ma non solo: è prevista anche l’edificazione di una nuova struttura sportiva in zona di villa Imperiali”. Così alla Dire il vicesindaco Ivan Boccali ha spiegato le procedure di project financing adottate dal Comune di Ciampino, annunciate in un comunicato stampa per il recupero degli impianti sportivi di via Cagliari e del complesso delle Ex Cantine sociali, permettendo così “ai cittadini di avere a costo zero un nuovo patrimonio di impianti per lo sport e sarà- ha assicurato- un salto di qualità del territorio”.

Ha aggiunto Boccali: “Le finanze pubbliche non possono sopperire da sole per mancanza di risorse adeguate. Il Comune gioca comunque una parte importante nelle gare di project financing e le strutture verranno messe, secondo spazi concordati con l’ente aggiudicatario, nelle disponibilità del Comune che lo destinerà ad associazioni sul territorio o con bandi o altre procedure. Siamo soddisfatti- ha concluso il vicesindaco Boccali- e lavoreremo per rendere la nostra città sempre più bella e accogliente”.