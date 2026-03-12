venerdì 13 Marzo 2026

VIDEO | Lampedusa, Tg1: “Petroliera russa si avvicina all’isola”, il sindaco Mannino: “Situazione sotto controllo”

A bordo ci sarebbero novecento tonnellate di gasolio

di Salvo CataldoData pubblicazione: 12-3-2026 ore 23:01Ultimo aggiornamento: 12-3-2026 ore 23:01

PALERMO – Una petroliera russa alla deriva, e senza equipaggio, si sta avvicinando alle acque di Lampedusa. La notizia viene riportata dal Tg1 con un breve video sui social. Si ritiene che sulla nave ci siano 900 tonnellate di gasolio e due serbatoi di gas liquefatto.

SINDACO: PETROLIERA A 26 MIGLIA DA LINOSA, VA VERSO MALTA

La petroliera russa alla deriva si trova 26 miglia ad est di Linosa e sta ‘scarrocciando’ verso Malta. La situazione è comunque monitorata dai mezzi della nostra Marina militare e da un mezzo antinquinamento ‘Castalia’. Sul posto anche un rimorchiatore”. Il sindaco di Lampedusa, Filippo Mannino, al telefono con la Dire, fa il punto della situazione rispetto alla petroliera russa alla deriva nel Mediterraneo. “Non è di certo una bella situazione ma al momento la situazione è sotto controllo, siamo in sicurezza”. Tutto l’equipaggio, secondo quanto conferma Mannino, ha abbandonato la nave.

Leggi anche

Tutor anti bulli, a Modena hanno scoperto una spranga a scuola. Sventate risse: cosa è successo

di Luca Donigaglia

VIDEO |Violenta grandinata sull’aeroporto di Fiumicino: piste completamente ricoperte di bianco

di Redazione

Agenzia DIRE - Iscritta al Tribunale di Roma al n.341/88 del 08/06/1988 - Copyright 2025 - Tutti i diritti riservati.
Editore: Come - Comunicazione, Editoria e Media Srl - Sede legale: via Guidubaldo dal Monte, 61 – 00197 Roma - Sede operativa centrale: Corso d'Italia 38/a – 00198 Roma - C.F. e P. Iva 17804311003
Le notizie del sito Dire sono utilizzabili e riproducibili, a condizione di citare espressamente la fonte «Agenzia DIRE» e l'indirizzo «www.dire.it»