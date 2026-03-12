A ‘La pelle del mondo’, guarire con le piante

ROMA – Da sempre, gli uomini utilizzano le piante per curarsi e, in alcune circostanze, sembra che anche la sola presenza di queste possa contribuire al benessere delle persone e alla loro guarigione. Se ne parla venerdì 13 marzo, in prima serata, alle 21,20 su Rai 3, nel secondo appuntamento con “La pelle del mondo”, il nuovo programma di Rai Cultura dedicato alla vita sulla Terra, alla biosfera e al ruolo delle piante nel nostro futuro. “La pelle del mondo” è condotto da Stefano Mancuso, professore universitario, scienziato e saggista di fama internazionale. Ad accompagnarlo in questo viaggio, l’attore Lillo Petrolo, da sempre attento ai temi della natura e dell’ambiente.

GLI OSPITI DELLA SECONDA PUNTATA

In questa seconda puntata, insieme ad Alessandro Barbero, Stefania Andreoli, Ilaria Capua e Giuliano Sangiorgi, verrà approfondito il rapporto tra uomini e piante dal punto di vista della salute collettiva. I momenti più “scientifici” del programma si alterneranno a interventi ironici e leggeri di ospiti come: Corrado Guzzanti che torna nei panni di Vulvia con il suo inconfondibile Rieducational Channel; Maccio Capatonda che propone il surreale Podcast sostenibile; Chiara Francini che dà voce ad alberi straordinari, a ciò che hanno visto, retto, sopportato, mentre il mondo intorno cambiava e loro restavano. La trasmissione intreccia ecologia, botanica ed etica, proponendo un cambio di visione necessario: smettere di consumare la Terra e iniziare a proteggerne la sua superficie. Un racconto basato su solide ricerche scientifiche, lontano dall’allarmismo, pensato per coinvolgere il grande pubblico. “La pelle del mondo” è un programma di Rai Cultura prodotto da Be Water Film e scritto da Stefano Mancuso e Davide Savelli. Produttore Mattia Guerra. Produttrice esecutiva Be Water Film Lia Chiovari. Capo progetto Rai Luisa Pistacchio. Produttore esecutivo Rai Arianna Ciulla. Regia di Graziano Conversano. “La pelle del mondo” è anche su RaiPlay.