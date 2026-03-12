giovedì 12 Marzo 2026

Sparatoria in una sinagoga a Detroit: ucciso l’aggressore

Il fatto è avvenuto alla Temple Israel considerata uno dei punti di riferimento della comunità ebraica in città

ROMA – Saparatoria in una sinagoga a Detroit. Un uomo si è schiantato con la propria auto contro l’edificio e una volta uscito dal veicolo, in cui erano divampate le fiamme, avrebbe aperto il fuoco contro gli agenti della sicurezza rimanendo ucciso. Ad essere presa di mira è stata la sinagoga Temple Israel, situata a West Bloomfield Township. Al momento non risultano vittime e l’identità dell’aggressore non è stata resa nota.

All’interno della sinagoga c’è anche un centro educativo per l’infanzia, i presenti, bambini e insegnanti sono stati fatti evacuare dalle forze dell’ordine durante l’operazione. Stando a quanto riporta il Guardian la governatrice del Michigan, Gretchen Whitmer, ha condannato l’episodio affermando che la comunità ebraica deve poter “vivere e pregare in sicurezza”.

Con circa dodicimila membri la sinagoga Temple Israel è considerata uno dei punti di riferimento della comunità ebraica a Detroit ed è una congregazioni più grandi degli Stati Uniti.

