Michelle Hunziker e Giulio Berruti, la nuova coppia? Era insieme alle terme di Saturnia

ROMA – C’è un nuovo amore nella vita di Michelle Hunziker? I rumors dicono di sì: la conduttrice svizzera sarebbe stata infatti vista in compagnia dell’attore Giulio Berruti, ex compagno di Maria Elena Boschi (ora fidanzato con l’avvocato Roberto Vaccarella). A raccontare il nuovo flirt è il settimanale ‘Oggi’, che avrebbe immortalato i due insieme alle Terme di Saturnia, in Maremma, durante lo scorso weekend.

Il viaggetto a Saturnia, però, sarebbe una conferma di un avvicinamento avvenuto nelle scorse settimane a Roma, dove i due si sarebbero conosciuti quasi casualmente. Eppure, in breve tempo, sarebbe scattata una grande intesa. Su alcune testate si parla di “sorrisi complici, conversazioni fitte e lunghe passeggiate mano nella mano tra le piscine naturali e i sentieri della campagna toscana”.

Sia Michelle Hunziker che Giulio Berruti escono da storie d’amore importanti e finite non benissimo: lei si è lasciata alle spalle la relazione con Nino Tronchetti Provera, la storia importante arrivata dopo la separazione da Tomaso Trussardi, il secondo ex marito di Michelle. Berruti invece, esce da una lunga storia con Maria Elena Boschi, naufragata nonostante la prospettiva di matrimonio e figli. Oltre che il nuovo amore (se sarà confermato), per l’ex moglie di Eros Ramazzotti è in arrivo anche una nuova avventura lavorativa, con il nuovo programma ‘Karaoke’ (su Mediaset), storico format che torna in circolo modernizzato e rivitalizzato.