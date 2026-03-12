Domani a Roma alla Pisana ‘Il fisioterapista nella farmacia’

ROMA – “Domani – 13 marzo – alle ore 12 presso la sala Etruschi del Consiglio regionale del Lazio, a Roma in via della Pisana 1301, verrà illustrato l’accordo programmatico tra l’Ordine dei farmacisti della Capitale, l’Ordine dei fisioterapisti del Lazio (Ofi Lazio), Federfarma Roma e Assofarm Lazio, per l’implementazione del progetto ‘Il fisioterapista nella farmacia’”. Lo ha fatto sapere il presidente del Consiglio regionale del Lazio, Antonello Aurigemma. Oltre a lui, saranno presenti, tra gli altri, il presidente dell’Ordine dei Farmacisti di Roma, Giuseppe Guaglianone, il presidente di Ofi Lazio, Annamaria Servadio, il presidente di Federfarma Roma, Andrea Cicconetti, e il segretario Assofarm Lazio, Enrico Cellentani.