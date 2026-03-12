giovedì 12 Marzo 2026

Domani a Roma alla Pisana ‘Il fisioterapista nella farmacia’

Verrà illustrato l'accordo per l'implementazione del progetto

Data pubblicazione: 12-3-2026 ore 17:49Ultimo aggiornamento: 12-3-2026 ore 17:49

ROMA – “Domani – 13 marzo – alle ore 12 presso la sala Etruschi del Consiglio regionale del Lazio, a Roma in via della Pisana 1301, verrà illustrato l’accordo programmatico tra l’Ordine dei farmacisti della Capitale, l’Ordine dei fisioterapisti del Lazio (Ofi Lazio), Federfarma Roma e Assofarm Lazio, per l’implementazione del progetto ‘Il fisioterapista nella farmacia’”. Lo ha fatto sapere il presidente del Consiglio regionale del Lazio, Antonello Aurigemma. Oltre a lui, saranno presenti, tra gli altri, il presidente dell’Ordine dei Farmacisti di Roma, Giuseppe Guaglianone, il presidente di Ofi Lazio, Annamaria Servadio, il presidente di Federfarma Roma, Andrea Cicconetti, e il segretario Assofarm Lazio, Enrico Cellentani.

Leggi anche

VIDEO |Violenta grandinata sull’aeroporto di Fiumicino: piste completamente ricoperte di bianco

di Redazione

Addio a Enrica Bonaccorti, la signora della Tv italiana si è spenta a 76 anni

di Redazione

Agenzia DIRE - Iscritta al Tribunale di Roma al n.341/88 del 08/06/1988 - Copyright 2025 - Tutti i diritti riservati.
Editore: Come - Comunicazione, Editoria e Media Srl - Sede legale: via Guidubaldo dal Monte, 61 – 00197 Roma - Sede operativa centrale: Corso d'Italia 38/a – 00198 Roma - C.F. e P. Iva 17804311003
Le notizie del sito Dire sono utilizzabili e riproducibili, a condizione di citare espressamente la fonte «Agenzia DIRE» e l'indirizzo «www.dire.it»