giovedì 12 Marzo 2026

Tutor anti bulli, a Modena hanno scoperto una spranga a scuola. Sventate risse: cosa è successo

I tutor sono intervenuti davanti ad alcuni episodi che sarebbero potuti sfociare in violenza

di Luca DonigagliaData pubblicazione: 12-3-2026 ore 17:42Ultimo aggiornamento: 12-3-2026 ore 17:42

MODENA – Gli school tutor antibulli a Modena? Da quando è partito il servizio, un mese fa, sono intervenuti già sedando diversi episodi che sarebbero potuti sfociare in violenza. È quanto emerge dall’assemblea oggi tra Comune e studenti negli spazi dell’istituto Fermo Corni in largo Aldo Moro. Sono stati tre gli episodi significativi, finora, con protagonisti i tutor volontari: al Polo Leonardo, intervenendo per interrompere le molestie di tre ragazzini incappucciati che, prima di fuggire, ne avevano preso di mira un quarto; all’uscita dall’istituto Corni del Polo Leonardo, dove è stata tolta una spranga di ferro ad un ragazzino che la lambiva come se fosse una spada verso i suoi compagni di scuola, per gioco ma in modo pericoloso; infine, alla stazione delle corriere, dove in un paio di casi i tutor hanno segnalato la creazione di gruppi di ragazzi che stavano creando trambusto con l’apparente intento di azzuffarsi. A seguito dell’immediato intervento della Polizia locale presente in zona, i tutor hanno dato una mano fino a quando le acque si sono calmate. Non è mancato un altro episodio, sempre alla stazione delle autocorriere: un ragazzo, molto agitato, disturbava ed è stato segnalato alla Polizia locale per la sua identificazione, in modo da far ritornare la calma.

LEGGI ANCHE: Crescono risse, rapine e reati commessi dagli adolescenti: dati raddoppiati in 10 anni. E i ragazzi girano sempre più spesso armati

L’incontro di oggi in largo Aldo Moro ha visto, da una parte, il mondo della scuola, con studenti, professori e coordinatori dei genitori, il Consiglio d’Istituto e i rappresentanti di classe del biennio; dall’altra quello delle istituzioni, con gli assessori alla Sicurezza urbana integrata e Coesione sociale Alessandra Camporota, alle Politiche educative Federica Venturelli e alle Politiche giovanili Andrea Bortolamasi, insieme al comandante della Polizia locale Alberto Sola e a dirigenti comunali dei settori coinvolti.
La proposta degli studenti di tenere insieme un’assemblea, subito condivisa dalla giunta, è nata a seguito della diffusione di una lettera a firma dei ragazzi stessi dal titolo “Un insulto alla scuola un insulto a noi”, scritta per rispondere alla narrazione degli episodi di cronaca da parte degli organi di informazione che, sostengono gli studenti, “danneggiano l’immagine della loro scuola”.

LEGGI ANCHE: Violenza a scuola, a Modena arrivano i ‘tutor’: “Non possiamo militarizzare le scuole”

Leggi anche

VIDEO |Violenta grandinata sull’aeroporto di Fiumicino: piste completamente ricoperte di bianco

di Redazione

Uno dei bimbi della famiglia nel bosco non vuole più mangiare: aspetta il ritorno della mamma

di Marcella Piretti

Agenzia DIRE - Iscritta al Tribunale di Roma al n.341/88 del 08/06/1988 - Copyright 2025 - Tutti i diritti riservati.
Editore: Come - Comunicazione, Editoria e Media Srl - Sede legale: via Guidubaldo dal Monte, 61 – 00197 Roma - Sede operativa centrale: Corso d'Italia 38/a – 00198 Roma - C.F. e P. Iva 17804311003
Le notizie del sito Dire sono utilizzabili e riproducibili, a condizione di citare espressamente la fonte «Agenzia DIRE» e l'indirizzo «www.dire.it»