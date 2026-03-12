giovedì 12 Marzo 2026

VIDEO |Violenta grandinata sull’aeroporto di Fiumicino: piste completamente ricoperte di bianco

Nonostante l'intensità di pioggia e grandine lo scalo romano è rimasto operativo

Data pubblicazione: 12-3-2026 ore 17:18Ultimo aggiornamento: 12-3-2026 ore 17:20

ROMA – Una violenta grandinata si è abbattuta questa mattina sul litorale laziale, tra le zone più colpite Ostia, Fiumicino e alcuni quartieri della periferia a sud della Capitale. Il temporale ha messo a dura prova anche l’aeroporto di Roma – Fiumicino: le piste per la quantità di grandine sembravano quasi ricoperte di neve.

Nonostante l’intensità di pioggia e grandine però, lo scalo romano è rimasto operativo anche se nei Terminal 1 e 3 si sono verificate delle infiltrazioni che il personale ha provveduto subito a mettere in sicurezza. Nel quadrante sud della Capitale si sono verificati anche allagamenti che hanno rallentato la circolazione.

Leggi anche

Uno dei bimbi della famiglia nel bosco non vuole più mangiare: aspetta il ritorno della mamma

di Marcella Piretti

Violenza sessuale di gruppo su un giovane disabile: tre gli indagati

di Redazione

Agenzia DIRE - Iscritta al Tribunale di Roma al n.341/88 del 08/06/1988 - Copyright 2025 - Tutti i diritti riservati.
Editore: Come - Comunicazione, Editoria e Media Srl - Sede legale: via Guidubaldo dal Monte, 61 – 00197 Roma - Sede operativa centrale: Corso d'Italia 38/a – 00198 Roma - C.F. e P. Iva 17804311003
Le notizie del sito Dire sono utilizzabili e riproducibili, a condizione di citare espressamente la fonte «Agenzia DIRE» e l'indirizzo «www.dire.it»