VIDEO |Violenta grandinata sull’aeroporto di Fiumicino: piste completamente ricoperte di bianco

ROMA – Una violenta grandinata si è abbattuta questa mattina sul litorale laziale, tra le zone più colpite Ostia, Fiumicino e alcuni quartieri della periferia a sud della Capitale. Il temporale ha messo a dura prova anche l’aeroporto di Roma – Fiumicino: le piste per la quantità di grandine sembravano quasi ricoperte di neve.

Nonostante l’intensità di pioggia e grandine però, lo scalo romano è rimasto operativo anche se nei Terminal 1 e 3 si sono verificate delle infiltrazioni che il personale ha provveduto subito a mettere in sicurezza. Nel quadrante sud della Capitale si sono verificati anche allagamenti che hanno rallentato la circolazione.