Violenza sessuale di gruppo su un giovane disabile: tre gli indagati

È successo ad Afragola. Per le tre persone è stata emessa la misura cautelare della custodia in carcere

Data pubblicazione: 12-3-2026 ore 14:20

NAPOLI – Questa mattina, i carabinieri della Stazione di Afragola (Napoli) hanno eseguito un’ordinanza di applicazione della misura cautelare della custodia in carcere, emessa dal gip del Tribunale di Napoli Nord su richiesta della locale Procura, nei confronti di tre persone gravemente indiziate dei reati di violenza sessuale di gruppo e di atti persecutori aggravati nei confronti di un giovane affetto da disabilità.

Dalle indagini svolte, anche di natura tecnica, spiega la procura di Napoli Nord in una nota, “si apprendeva della condotta criminosa perpetrata dai tre indagati che, in concorso tra loro, approfittando della condizione di particolare fragilità della vittima, la costringevano a subire atti sessuali, venendo successivamente per diversi mesi fatta oggetto di ripetute aggressioni fisiche, violenze verbali, ingiurie, offese, insulti e atti denigratori”.

