giovedì 12 Marzo 2026

Paralimpiadi, Chiara Mazzel d’argento nel gigante vision impaired di sci

Per Mazzel si tratta della quarta medaglia alla Paralimpiade, dopo l'oro nel superG e l'argento in discesa e combinata.

di Erika PrimaveraData pubblicazione: 12-3-2026 ore 13:43Ultimo aggiornamento: 12-3-2026 ore 13:43

ROMA – Chiara Mazzel è medaglia d’argento nel gigante vision impaired di sci ai Giochi Paralimpici di Milano Cortina 2026. L’azzurra (AS2), insieme con la guida Fabrizio Casal aveva chiuso la prima manche al secondo posto con un ritardo di 3″02 dall’austriaca Veronika Aigner (AS3), che non è riuscita a rimontare nella seconda run.

Per Mazzel si tratta della quarta medaglia alla Paralimpiade, dopo l'oro nel superG e l'argento in discesa e combinata.

Fuori nella seconda manche l’altra azzurra Martina Vozza (con la guida Ylenia Sabidussi), uscita per un errore.

