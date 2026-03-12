Assessori Pd a bloccare i binari per la Flotilla, il caso scoppia a Parma: rischiano il processo

(Foto d’archivio scattata a Napoli nei giorni delle proteste di ottobre)

PARMA – Gli avvisi di fine indagine notificati dalla Procura di Parma a due assessori e due consiglieri di maggioranza del Comune di Parma per interruzione di pubblico servizio e blocco ferroviario e stradale. erano i giorni caldi dell’autunno scorso, quando mezza Italia si mobilitò in solidarietà al popolo palestinese e per sostenere l’iniziativa della Global Sumud Flotilla, la flotta di attivisti di tanti diversi paesi (ma c’erano anche politici e giornalisti) partita alla volta di Gaza con l’intento di portare aiuti umanitari nonostante il blocco navale imposto da Israele. Le contestazioni per gli assessori e i consiglieri sono riferite all’1 ottobre, giorno in cui a Parma ci fu una grande manifestazione di protesta e vennero occupati anche i binari. All’avviso di fine indagine, solitamente, segue una richiesta di rinvio a giudizio da parte della Procura.

Dell’indagine si è appreso proprio con l’avviso di fine indagine di questi giorni, arrivati all’assessore alla sicurezza Francesco De Vanna, all’assessore ai Servizi Educativi Caterina Bonetti, e ai consiglieri comunali del Pd Gabriella Corsaro e Victoria Oluboyo. E ora l’opposizione va all’attacco, con il deputato di Fdi Gaetana Russo che, pur “nel pieno rispetto del lavoro della magistratura e del principio di presunzione di innocenza”, grida al ‘caso’ politico. Gli avvisi di fine indagine (a cui probabilmente seguirà un processo), secondo lui pongono “un fatto politico e istituzionale: chi ricopre incarichi pubblici, in particolare con deleghe alla sicurezza, non può partecipare né legittimare comportamenti che ostacolano la circolazione dei treni o dei cittadini, e che costituiscono una chiara violazione della legge. La tutela della legalità e dell’ordine costituisce un dovere imprescindibile”.

I FATTI

Verso le ore 23 dell’1 ottobre più di un migliaio di manifestanti, dopo un corteo spontaneo in centro in seguito all’attacco delle imbarcazioni della Flotilla da parte della marina militare israeliana, entrarono in stazione per poi occupare i binari. La manifestazione, partita da piazzale Picelli dove un appello lanciato su Instagram, si era conclusa con il blocco del traffico ferroviario, come avvenuto in numerose altre città in Italia. Gli avvisi di fine indagini sono stati inviati a 21 persone.

LEGA: “CI SONO CONTESTAZIONI PRECISE, EPPURE ACCUSAVANO NOI”

I fatti “smentiscono la retorica aggressiva utilizzata dalla sinistra per coprire le loro discutibili scelte. Quanto emerso, nel rispetto della presunzione di innocenza, conferma punto per punto la ricostruzione che avevo presentato in Consiglio comunale già il 6 ottobre scorso, quando sono stata investita da accuse infamanti e toni intimidatori da parte di sindaco, giunta e consiglieri di maggioranza. Ci dicevano che stavamo orchestrando una campagna comunicativa per ‘sviare l’attenzione dalla realtà’ ma oggi la realtà presenta il conto: la Procura ha rilevato fatti precisi che vedono coinvolti amministratori locali: persone che dovrebbero garantire la sicurezza e la legalità a Parma”, dichiara Laura Cavandoli, deputata Lega.

“CHI FA L’ASSESSORE NON PUÒ INFRANGERE LE REGOLE”

“Chi ha l’onore di ricoprire il ruolo di assessore comunale deve comportarsi in modo ineccepibile e non contribuire a infrangere le regole. La legalità è un valore che non può essere ‘parcheggiato’ o messo in disparte per un’esigenza ideologica. È imbarazzante che chi amministra Parma pensi di spogliarsi delle proprie vesti istituzionali per sostenere una battaglia ideologica, partecipando a manifestazioni non autorizzate che hanno determinato interruzioni di servizio pubblico, blocco ferroviario e disagi ai cittadini”, continua Cavandoli. “Siamo garantisti e attendiamo l’esito dei giudizi, ma politicamente il comportamento resta inaccettabile. Il sindaco prenda finalmente le distanze e stigmatizzi il comportamento degli assessori De Vanna e Bonetti, come richiesto fin dall’inizio”, conclude la leghista. Russo invece fa notare che, ‘almeno’ “con l’entrata in vigore del decreto Sicurezza questi comportamenti non sono più semplici illeciti amministrativi ma veri e propri reati con pene precise: reclusione fino a un mese o multa per chi impedisce la circolazione su strada o ferrovia. E se il blocco è organizzato da più persone la pena è elevata”.

PD EMILIA-R. BLINDA GLI INDAGATI: “RESTINO, SIAMO CON LORO”

Il Pd per adesso ‘blinda’ gli assessori e i consiglieri parmigiani finiti nell’inchiesta sul corteo pro-Palestina in città che terminò con l’occupazione dei binari. “Esprimiamo piena fiducia nel lavoro della magistratura e siamo certi che si farà rapidamente chiarezza sui fatti“, assicurano i segretari regionale e provinciale del partito, Luigi Tosiani e Nicola Bernardi. “Siamo altrettanto convinti- aggiungono- che gli assessori Francesco De Vanna e Caterina Bonetti e le consigliere Victoria Oluboyo e Gabriella Corsaro dimostreranno la piena liceità dei comportamenti e la correttezza del loro operato. A loro va la nostra solidarietà e il sostegno del Partito Democratico”.

Piuttosto, sottolineano Tosiani e Bernaedi, “ancora una volta stupisce il garantismo a giorni alterni della destra, e la totale assenza di cultura istituzionale: si attacca la magistratura e si sostiene una riforma per ‘togliere di mezzo i giudici’, parole della capo di gabinetto di Nordio, ed allo stesso tempo si invocano processi sommari e dimissioni immediate per vicende che riguardano esponenti politici di centrosinistra. Siamo convinti e determinati nel continuare il lavoro quotidiano per Parma, accanto al sindaco Guerra, nell’interesse esclusivo di cittadine e cittadini”.

ORLANDO (PD): “DESTRA VUOL LINCIARE CHI ESPRIME SUE OPINIONI”

“Sono certo che gli assessori Francesco De Vanna e Caterina Bonetti, e le consigliere Victoria Oluboyo e Gabriella Corsaro dimostreranno la piena liceità dei comportamenti. A loro va la mia solidarietà”. Così l’ex ministro della Giustizia ed esponente Pd Andrea Orlando sugli assessori e consiglieri indagati a Parma per aver partecipato alla manifestazione per la Flotilla culminata nella occupazione dei binari della stazione.

“Ho già espresso direttamente all’assessore De Vanna, con il quale ho collaborato in questi anni e di cui conosco la totale rettitudine, il mio sostegno e per suo tramite agli altri. La destra garantista con presunte bancarottiere e presunti diffusori di dati riservati pretende di processarli sulla pubblica piazza e in via sommaria. Non consentiremo loro di trasformare questo Paese in un luogo dove si linciano le persone per avere espresso le loro opinioni e i loro valori”, afferma Orlando in una nota. “E’ evidente che si sta cercando di strumentalizzare questa vicenda per colpire il buongoverno della città guidata dal sindaco Guerra”.

PRC: “MANIFESTARE È UN DIRITTO”

Gian Luca Belletti, segretario provinciale del Prc, esprime solidarietà alle persone coinvolte nell’indagine e afferma che “manifestare è un diritto. Anche quando lo si fa con forme di protesta forti, resta uno strumento legittimo per farsi ascoltare e portare all’attenzione pubblica temi che riguardano la pace, i diritti e quanto sta accadendo in Palestina, dove è in corso una tragedia umanitaria che noi continuiamo a denunciare come genocidio. A Parma deve continuare a esserci spazio per il confronto, per il dissenso e per l’impegno civile. Noi continueremo a stare dentro queste mobilitazioni, con serietà e responsabilità”.

AVS: “SI MATERIALIZZA FRUTTO AVVELENATO DEI DECRETI SICUREZZA”

Alleanza Verdi e Sinistra di Parma esprime solidarietà e vicinanza agli asssessori del Comune di Parma Bonetti e De Vanna e alle consigliere comunali Corsaro e Oluboyo, indagati dalla Procura di Parma per avere manifestato lo scorso 1 ottobre in appoggio alla Global Summud Flotilla. Viene contestata la presenza in stazione alla fine della manifestazione, quando ci fu l’occupazione dei binari. Per Avs questa vicenda è “il frutto avvelenato della criminalizzazione di ogni manifestazione creata dal governo Meloni attraverso i vari decreti sicurezza che colpiscono chi esercita pacificamente un diritto sancito dalla Costituzione. Come accaduto a Torino, le responsabilità di violazioni di legge di singoli attivisti vengono attribuite collettivamente a chi manifesta o li rappresenta. L’intento è chiaro: intimidire rappresentanti democraticamente eletti e dissuadere i cittadini dall’esprimere pubblicamente il proprio dissenso. Lo stesso intento che vediamo nel progetto di legge contro l’antisemitismo, che vuole in realtà zittire ogni voce critica contro i crimini commessi da Israele, riconosciuti e condannati dalla Corte di Giustizia internazionale”.

TASSINARI: “INFRANGERE REGOLE INCOMPATIBILE CON RUOLO ISTITUZIONALE”

Chi “ricopre incarichi istituzionali -come assessori o consiglieri comunali- ha una responsabilità ancora maggiore. Il confronto politico e la difesa delle proprie idee devono sempre avvenire dentro le sedi istituzionali, attraverso proposte, iniziative e strumenti democratici previsti dalle regole. Alimentare o assecondare comportamenti che rischiano di sfociare in azioni potenzialmente illegali o che contribuiscono a esasperare il clima non è compatibile con il ruolo che si ricopre nelle istituzioni”. La dichiara Rosaria Tassinari, deputata e coordinatrice regionale di Forza Italia per l’Emilia-Romagna, commentando la notizia degli avvisi di fine indagine notificati a 21 persone per i fatti legati alla manifestazione dell’1 ottobre a Parma a sostegno della Global Sumud Flotilla, conclusasi con l’occupazione dei binari ferroviari.

Forza Italia è garantista e rispettosa “del lavoro della magistratura, per questo non esprimiamo alcun giudizio nel merito delle indagini avviate dalla Procura di Parma e ribadiamo con chiarezza che tutti sono innocenti fino a eventuale sentenza definitiva. Saranno gli organi competenti ad accertare eventuali responsabilità”. Ciò detto, però, “sul piano politico non possiamo che esprimere una netta condanna nei confronti di comportamenti che rischiano di mettere in pericolo la sicurezza dei cittadini e di compromettere il regolare svolgimento di servizi pubblici essenziali. L’occupazione dei binari ferroviari e il blocco delle infrastrutture rappresentano azioni potenzialmente pericolose e non possono essere considerate modalità accettabili di espressione politica”, afferma l’azzurra.