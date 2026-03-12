Sono almeno 40 anni che il Golfo Persico è infestato di mine

ROMA – Una mina navale non è più grande di un pallone da spiaggia. Può affondare una petroliera. Può squarciare lo scafo di una fregata della Marina americana. L’Iran lo sa da quarant’anni. Lo sanno anche gli Stati Uniti, che questa settimana hanno dichiarato di aver attaccato sedici navi posamine iraniane nei pressi dello Stretto di Hormuz. Se siano già state piazzate mine nello stretto non è ancora chiaro. Ma la storia suggerisce che la domanda non è “se”, ma “quando”.



Lo Stretto di Hormuz è il collo di bottiglia energetico del pianeta. Un quinto delle petroliere mondiali lo attraversa. Bloccarlo, o anche solo minacciarlo, è una leva di potere enorme per un paese sotto attacco. Come ricorda il New York Times – anche per smontare un po’ la retorica allarmistica di Trump sulle mine iraniane – l’Iran lo usò negli anni Ottanta, durante la cosiddetta guerra delle petroliere, la fase marittima del conflitto con l’Iraq. Entrambi i paesi attaccavano le navi dell’altro nel Golfo Persico. L’Iran disseminò campi minati che si estendevano fino alle acque vicino a Fujairah, negli Emirati, e al Bahrein, dove la Marina americana aveva una base.



Nel luglio del 1987, durante il primo convoglio scortato dagli Stati Uniti, la superpetroliera SS Bridgeton urtò una mina. Un buco nello scafo, quattro container allagati. Nessuna vittima, per fortuna. La nave fu riparata e riprese servizio. Non andò altrettanto bene nell’aprile del 1988, quando la fregata lanciamissili USS Samuel B. Roberts urtò una mina che squarciò lo scafo, allagò i ponti inferiori, innescò incendi e ferì diversi marinai. Rischiò di colare a picco.



Le mine iraniane non risparmiarono nemmeno le navi che trasportavano petrolio iraniano. Nell’agosto del 1987 la superpetroliera Texaco Caribbean urtò una mina vicino a Fujairah mentre trasportava greggio iraniano. “Questa è la sfida quando si piazzano le mine: sono indiscriminate”, ha detto al Nyt Stephen Phillips, storico navale che sulla guerra delle petroliere sta per pubblicare un libro e che nella Marina americana si occupava di smaltimento di ordigni esplosivi.



La storia si ripeté nel 1991, durante la Guerra del Golfo. L’Iraq aveva minato le acque al largo del Kuwait. A febbraio, la Princeton e la Tripoli, due navi americane, furono danneggiate da mine a poche ore di distanza l’una dall’altra. Dopo la guerra, la Marina statunitense bonificò circa 1.200 mine irachene, più le centinaia iraniane rimaste dagli anni Ottanta. “Per quanto ne sappiamo, li abbiamo recuperati tutti”, ha detto Phillips. “È sempre possibile che qualcuno sia stato mancato.”

Quarant’anni dopo, lo stesso stretto. Le stesse mine. Gli stessi rischi. Cambia solo il tono degli allarmi.