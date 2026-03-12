Tg Cultura, l’edizione di giovedì 12 marzo 2026

DAL 9 APRILE LA III EDIZIONE DI EXPOSED TORINO PHOTO FESTIVAL

Dal 9 aprile al 2 giugno si terrà la terza edizione di Exposed Torino Photo Festival. Il tema scelto per il 2026 è Mettersi a nudo: un invito a guardare dentro di sé e oltre le apparenze, interrogando la relazione tra identità e rappresentazione, corpo e immagine, visibile e invisibile. Il programma della terza edizione di Exposed propone 18 mostre temporanee indoor e outdoor, incontri, proiezioni e altri eventi, realizzati grazie al coinvolgimento delle principali istituzioni torinesi, delle realtà indipendenti e dei protagonisti della scena artistica cittadina. Tra le esposizioni, Il Circolo del Design accoglie Dean Chalkley. Back in Ibiza e altre storie, a cura di Walter Guadagnini, da quest’anno direttore artistico del festival.

ACQUISITO IL RITRATTO DI MAFFEO BARBERINI DI CARAVAGGIO

Il ministero della Cultura ha acquisito il ‘Ritratto di Monsignor Maffeo Barberini’ di Caravaggio che, al termine delle procedure amministrative previste, entrerà a far parte del patrimonio dello Stato e sarà assegnato alle Gallerie Nazionali di Arte Antica di Roma, entrando stabilmente nelle collezioni di Palazzo Barberini. L’acquisizione, conclusa per la cifra di 30 milioni di euro al termine di una lunga trattativa, rappresenta uno degli investimenti più rilevanti mai sostenuti dallo Stato italiano per l’acquisto di un’opera d’arte e, ha spiegato il ministro Alessandro Giuli, “si inserisce in un più ampio progetto di rafforzamento del patrimonio culturale italiano che il Ministero della Cultura continuerà a portare avanti nei prossimi mesi”.

AD APRILE IL MODENA FILM FESTIVAL, IL CINEMA CON TUTTI I SENSI

Dal 15 al 19 aprile arriva il Modena Film Festival, il nuovo spazio in cui Modena vive il cinema con tutti i sensi. Cinque giorni di film, incontri, performance, suoni, luci, profumi, conversazioni e luoghi che si trasformano: un’esperienza pensata per chi ama il cinema d’autore, per chi cerca nuove visioni e per chi vuole semplicemente lasciarsi sorprendere. Tra sale, musei e spazi della città, il festival diventa un punto di incontro aperto e accessibile a tutti, con particolare attenzione a chi vive il cinema attraverso altri sensi e ha esigenze sensoriali specifiche. Tra gli eventi più attesi, il 16 aprile è in programma la proiezione del film La palla n° 13 (Sherlock Jr.) di Buster Keaton con la partecipazione del noto artista Samuel. Il musicista torinese ha composto per l’occasione una colonna sonora originale che eseguirà dal vivo.

ABEL FERRARA APRIRÀ LA 24ESIMA EDIZIONE DEL BA FILM FESTIVAL

Dal 21 al 28 marzo torna a Busto Arsizio, con digressioni anche a Varese, Castellanza e Legnano, il BAFF – BA Film Festival, giunto alla 24esima edizione. In preapertura, il 20 marzo al Cinema teatro San Giovanni Bosco, il concerto di Mauro Ermanno Giovanardi: il leader dei La Crus sceglie proprio Busto Arsizio e il suo festival cinematografico per inaugurare il tour del nuovo album solista E poi scegliere con cura le parole. In chiusura, il 28 marzo, in collaborazione con Eventi in Jazz, lo spettacolo di Sergio Rubini & Michele Fazio Trio, Sud. Ospite di apertura del festival il regista statunitense Abel Ferrara che presenterà, dopo un’intervista pubblica a cura del critico Sergio Sozzo, il documentario Turn in the Wound.