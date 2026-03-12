L’Italia del Baseball non si ferma più: è ai quarti dei Mondiali | VIDEO

ROMA – Dopo gli Stati Uniti, battuto anche il Messico: l’Italia si qualifica ai quarti del World Baseball Classic stravincendo il girone. Con un eccellente Aaron Nola partente sul monte e un Vinnie Pasquantino formidabile in attacco (3 fuoricampo) e in difesa, gli azzurri hanno superato 9-1 il Messico e chiuso il girone con quattro vittorie su quattro. Ora affronteranno Portorico. Grande protagonista, in questa vittoria, capitan Pasquantino.

Alla fiera azzurra dell’homerun (12 in quattro partite) mancava sinora solo il prima base che, data l’importanza dell’incontro, si è sbloccato sul più bello, diventando il primo giocatore nella storia del World Baseball Classic a mettere a segno tre fuoricampo in una sola partita. Uno al primo, uno al sesto e uno all’ottavo inning, importantissimi, per un altro record tinto d’azzurro in questa edizione del Wbc già straordinaria. Ed è stato poi significativo che Francisco Cervelli, nei momenti clou della gara, si sia affidato ai due pitcher nati e cresciuti in Italia, Scotti e Quattrini.

The swing that wrote history 🇮🇹



Vinnie Pasquantino has the first 3-homer game EVER in the #WorldBaseballClassic! https://t.co/qgVYAkVTq9 pic.twitter.com/3MXeFn7lYF — MLB (@MLB) March 12, 2026

Ai quarti, sabato alle ore 20 italiane la Nazionale italiana affronterà ora Portorico, sempre al Daikin Park di Houston. Le altre sfide sono invece Giappone-Venezuela, Canada-Stati Uniti e Repubblica Dominicana-Corea del Sud.