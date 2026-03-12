L’oroscopo di giovedì 12 marzo 2026

Ariete
dal 21 marzo al 20 aprile
Giornata che dà ritmo alla tua vita, sarai certamente più irritabile ma anche più disponibile al colloquio. È possibile, se hai l’esperienza giusta, che arrivi una conferma di lavoro.
Toro
dal 21 aprile al 20 maggio
Grande forma fisica. Per chi vive un amore importante periodo di scelte per la vita, incontri si.
Gemelli
dal 21 maggio al 21 giugno
Non vorrei che tu trasportassi una certa insoddisfazione personale in amore perché esiste in questa giornata il rischio di esagerare nei toni della polemica, vittorie finali.
Cancro
dal 22 giugno al 22 luglio
Il periodo è molto impegnativo, tuttavia i risultati saranno eccellenti. Ambizione premiata e riscontri che possono arrivare dal quotidiano.
Leone
dal 23 luglio al 23 agosto
Sei un po’ demotivato, hai bisogno di riposo. Non bisogna chiudersi in casa o essere pessimisti. Ricordo che la volontà può più delle Stelle…
Vergine
dal 24 agosto al 22 settembre
Adesso hai tanta voglia di fare e anche qualche occasione da cogliere al volo. Giornata che equivale ad una boccata d’ossigeno. La giornata è brillante e vivace, in cui saprai organizzare ogni aspetto della vita.
Bilancia
dal 23 settembre al 22 ottobre
Se stai attorno ad una persona vai avanti, vuol dire che entro qualche settimana avrai partita vinta. Migliora lo stato dell’umore e del tono vitale in generale.
Scorpione
dal 23 ottobre al 22 novembre
Giornate in crescita positiva. Innovazioni sul lavoro e in amore.
Sagittario
dal 23 novembre al 21 dicembre
Queste settimane saranno importanti per le coppie che devono fare scelte in vista del futuro. Nei prossimi tre giorni potresti ricevere una buona notizia.
Capricorno
dal 22 dicembre al 20 gennaio
La situazione è delicata, soprattutto per chi nel corso delle ultime quattro settimane ha vissuto una crisi o un ripensamento in amore.
Acquario
dal 21 gennaio al 19 febbraio
Cerca di approfittare del momento visto che hai più possibilità di azione, in particolare nella professione. In amore oggi non c’è bisogno di sentirsi ricambiati!
Pesci
dal 20 febbraio al 20 marzo
Può essere una giornata tranquilla, nonostante le perplessità personali ed economiche che stai cercando di affrontare da qualche tempo. In generale le coppie che si vogliono bene da tempo devono evitare di alimentare polemiche nel corso della giornata.