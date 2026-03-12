giovedì 12 Marzo 2026

L’oroscopo di giovedì 12 marzo 2026

Vuoi sapere cosa ti succederà oggi? Le previsioni delle stelle con l'oroscopo del tuo segno zodiacale. Dalla pagina Instagram il.mio.oroscopo.del.giorno

Ariete

dal 21 marzo al 20 aprile

Giornata che dà ritmo alla tua vita, sarai certamente più irritabile ma anche più disponibile al colloquio. È possibile, se hai l’esperienza giusta, che arrivi una conferma di lavoro.

Toro

dal 21 aprile al 20 maggio

Grande forma fisica. Per chi vive un amore importante periodo di scelte per la vita, incontri si.

Gemelli

dal 21 maggio al 21 giugno

Non vorrei che tu trasportassi una certa insoddisfazione personale in amore perché esiste in questa giornata il rischio di esagerare nei toni della polemica, vittorie finali.

Cancro

dal 22 giugno al 22 luglio

Il periodo è molto impegnativo, tuttavia i risultati saranno eccellenti. Ambizione premiata e riscontri che possono arrivare dal quotidiano.

Leone

dal 23 luglio al 23 agosto

Sei un po’ demotivato, hai bisogno di riposo. Non bisogna chiudersi in casa o essere pessimisti. Ricordo che la volontà può più delle Stelle…

Vergine

dal 24 agosto al 22 settembre

Adesso hai tanta voglia di fare e anche qualche occasione da cogliere al volo. Giornata che equivale ad una boccata d’ossigeno. La giornata è brillante e vivace, in cui saprai organizzare ogni aspetto della vita.

Bilancia

dal 23 settembre al 22 ottobre

Se stai attorno ad una persona vai avanti, vuol dire che entro qualche settimana avrai partita vinta. Migliora lo stato dell’umore e del tono vitale in generale.

Scorpione

dal 23 ottobre al 22 novembre

Giornate in crescita positiva. Innovazioni sul lavoro e in amore.

Sagittario

dal 23 novembre al 21 dicembre

Queste settimane saranno importanti per le coppie che devono fare scelte in vista del futuro. Nei prossimi tre giorni potresti ricevere una buona notizia.

Capricorno

dal 22 dicembre al 20 gennaio

La situazione è delicata, soprattutto per chi nel corso delle ultime quattro settimane ha vissuto una crisi o un ripensamento in amore.

Acquario

dal 21 gennaio al 19 febbraio

Cerca di approfittare del momento visto che hai più possibilità di azione, in particolare nella professione. In amore oggi non c’è bisogno di sentirsi ricambiati!

Pesci

dal 20 febbraio al 20 marzo

Può essere una giornata tranquilla, nonostante le perplessità personali ed economiche che stai cercando di affrontare da qualche tempo. In generale le coppie che si vogliono bene da tempo devono evitare di alimentare polemiche nel corso della giornata.









