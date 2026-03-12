Meteo, le previsioni di giovedì 12 marzo 2026

(Fonte: Ilmeteo.it)

ROMA – Pressione in diminuzione, una perturbazione interessa l’Italia. La giornata sarà contrassegnata da un cielo molto nuvoloso o più coperto su Lombardia, Liguria, Toscana e Nordest dove ci saranno delle piogge, anche moderate. Nel pomeriggio rovesci su gran parte del Centro, specie su Appennini e regioni adriatiche, veloci pure su Puglia, Basilicata e alta Calabria. Nubi irregolari altrove.

NORD

Ulteriore calo della pressione. La giornata sarà contraddistinta da un tempo compromesso dalle precipitazioni su Liguria, bassa Lombardia, basso Veneto ed Emilia. Nel pomeriggio sarà più asciutto in Lombardia, ci saranno ancora dei piovaschi in Liguria e in Emilia. Cielo molto nuvoloso altrove. Venti deboli che soffieranno da direzioni diverse, mari generalmente calmi.

Temperature: valori massimi attesi tra i 13 e i 17°C gradi su tutte le città.

CENTRO e SARDEGNA

Pressione in diminuzione sulle nostre regioni. La giornata sarà caratterizzata da un cielo molto nuvoloso o coperto e da precipitazioni. Al mattino ci saranno piogge in Toscana, occasionali su Umbria e Lazio e Marche. Nel pomeriggio le precipitazioni saranno probabili su gran parte delle regioni peninsulari. Tempo più asciutto in Sardegna dove ci saranno nubi irregolari. Venti deboli da sud.

Temperature: valori massimi compresi tra gli 11 e i 15 gradi su gran parte delle città

SUD e SICILIA

La pressione è perlopiù stabile sulle nostre regioni. La giornata sarà caratterizzata da un tempo in prevalenza asciutto, soprattutto al mattino quando il cielo sarà molto nuvoloso. Nel pomeriggio invece aumenterà una certa instabilità associata a qualche pioggia sugli Appennini e in Puglia. Più soleggiato in Sicilia e Calabria centro meridionale. Venti deboli meridionali.

Temperature: valori massimi attesi tra i 13 e i 17 gradi su gran parte delle città