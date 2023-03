Trail, la gara regina del Monte Zerbion intitolata a Victor Vicquéry

(DIRE – Notiziario Turismo e Sport) Aosta, 12 mar. – Le sfide sportive che tanto amava, la passione e l’entusiasmo che sapeva trasmettere ai suoi ragazzi. La gara regina del Monte Zerbion Skyrace e Vertical, la prova da 22 chilometri e 2.200 metri di dislivello, in programma il 13 maggio lungo i sentieri di Châtillon, porterà il nome di Victor Vicquéry, il professore dell’École Hôtelière de la Vallée d’Aoste morto lo scorso 3 febbraio durante un incidente in bicicletta. Dopo la tragica scomparsa del professionista stimato e conosciuto da tutti, gli organizzatori del Monte Zerbion hanno deciso, in accordo con la compagna Nicole e gli amici, di istituire un trofeo dedicato al 44enne di Gressoney-La-Trinité. Il Memorial Vicquéry sarà assegnato all’atleta più giovane che parteciperà alla gara. “Un modo per ricordare Victor, capace di vivere ogni singolo istante, ripetendo come un mantra il suo motto: ‘Enjoy the life'”, si legge in una nota.

Lo stesso giorno è prevista anche la Monte Zerbion Randò, la prova enogastronomica non competitiva da cinque chilometri che toccherà i luoghi simbolo di Châtillon e transiterà anche nel cuore delle due sedi dell’École Hôtelière, dove Vicquéry lavorava. Le iscrizioni alla Monte Zerbion Skyrace e Vertical -che oltre alla gara da 22 chilometri e la non competitiva enogastronomica propone anche due prove vertical da 9,5 e da 5,5 chilometri, una seconda skyrace da 18 chilometri e delle prove per i più piccoli- sono aperte fino al 30 aprile sul sito wedosport.net. Sono già arrivate delle adesioni di atleti provenienti dal Belgio, dalla Francia, dalla Germania, dalla Gran Bretagna e dalla Svizzera.