Pd, Bonaccini: “Questo è il tempo di unire. Non ci sono altre magliette”

ROMA – “Insieme con più forza e determinazione. Questo è il tempo di unire. Non ci possono essere altre magliette che non siano quelle del Pd“. Dopo Elly Schlein è il turno di Stefano Bonaccini che prende la parola sul palco dell’assemblea dem dopo la sua elezione a presidente del Pd (con un voto contrario e due astenuti).

“Ti propongo, se sei d’accordo, nelle forme, nei modi e con chi vorrai tu- dice il neo presidente rivolto a Elly Schlein- di tornare a fare un viaggio nell’Italia profonda dei distretti industriali come fecero Enrico Letta e Pierluigi Bersani, perche’ se non si produce ricchezza, non puo’ essere redistribuita“.

Poi si rivolge “agli amici del Terzo Polo e del M5s: ‘avete perso le elezioni quanto e più di noi‘, se cominciaste a fare opposizione al governo prima che al Pd, potrebbe partire l’alternativa. E senza il Pd non ci puo’ essere alternativa”, conclude Bonaccini.