ROMA – L’applauso scrosciante della platea della Nuvola accoglie Elly Schlein in assemblea. La riunione del parlamento dem dovrà ufficialmente eleggerla segretaria. Schlein passa a salutare gli sfidanti del congresso, che siedono in prima fila. Abbraccia a lungo anche Stefano Bonaccini, oltre a Gianni Cuperlo e Paola De Micheli. Commosso il saluto al segretario uscente Enrico Letta. Quindi la deputata canta insieme ai 600 delegati l’inno nazionale. Al suo fianco Stefano Bonaccini.

E sono tutti in piedi alla Nuvola per la proclamazione di Elly Schlein segretaria del Pd. Visibilmente commossa, Schlein ringrazia rivolgendosi a piu’ riprese alla platea e cercando il sostegno di Stefano Bonaccini. Quindi raccoglie i fogli del discorso e sale sul palco. “Care tutte e cari tutti, grazie, grazie. Il primo rigraziamento va a chi si è impegnato tanto per farci svolgere il congresso“, è l’inizio del suo discorso.

“Hanno perso la loro scommessa a scommettere contro il Pd, siamo più vivi, più forti e più uniti. E stiamo arrivando. Sarà per noi una nuova primavera”, dice Elly Schlein nel discorso all’assemblea nazionale. “Molti si auguravano un nostro fallimento e invece siamo più determinati di prima“, dice Schlein.

“Vogliamo essere al fianco dell’Italia che fa più fatica. Vogliamo essere utili a loro, perchè possano rialzare la testa- dice Schlein- Dobbiamo essere concreti, vicini ai bisogni delle persone, ‘terragni’, avrebbe detto Astorre, quasi appiccicati ai bisogni concreti delle persone”.

MALI DA ESTIRPARE, BASTA CAPIBASTONE E CACICCHI

“Anche dentro di noi abbiamo dei mali da estirpare. Non vogliamo piu’ vedere capibastone e cacicchi vari. Su questo ne va della credibilità del Pd su cui non sono disposta a cedere di un millimetro”.

SEGRETARIA DI TUTTI E PROPONE BONACCINI PRESIDENTE

“Il congresso costituente deve proseguire, dobbiamo farlo proseguire insieme”, dice Elly Schlein, all’assemblea nazionale.

“Dobbiamo trovare le forme e i modi per portarlo avanti”, aggiunge e spiega che lo propone “anche a chi non mi ha sostenuto e anzitutto a Stefano, Gianni e Paola. Da oggi per me chi ha votato chi, non conta niente. Sarò la segretaria di tutte e di tutti, anche di chi non mi ha sostenuta. Vorrei costruire una leadership che non abbia paura di circondarsi delle persone piu’ competenti e non di quelli piu’ fedeli per forza. Ed è per questo che mi sentirei di proporre a quest’assemblea di votare Stefano Bonaccini come presidente dell’Assemblea“. La platea della Nuvola applaude a lungo.

“DESTRE AL GOVERNO SONO LE PEGGIORI D’EUROPA“

“Le destre che governano il Paese sono le peggiori d’Europa– dice Elly Schlein in assemblea- Ci sono terreni comuni con altre forze alternative alla destra. Abbiamo la responsabilità di provarci. Dopo le primarie è cambiato il clima, è cambiato l’interesse, il respiro. Lo abbiamo visto a Firenze. E’ un ricongiungimento familiare con la nostra gente”.

“Di fronte a questa destra sarebbe un errore non trovare terreni per battaglie comuni. Tutte le forze

di opposizione possono lavorare insieme. Ci sono battaglie che possiamo fare insieme, il salario minimo ad esempio sul quale mostreremo massima determinazione e sul quale registro aperture importanti dal Terzo polo, dai Cinque stelle, dalla Sinistra e dai verdi. E l’altra grande battaglia è la difesa della sanita’ pubblica, universalistica. Faremo barricate a difesa sanita’ pubblica”.

SCELTE INUMANE DA CHI GOVERNA IL PAESE

Elly Schlein condanna “l’inumanità delle scelte di chi oggi governa il Paese”. Spiega: “siamo stati i prii a chiedere al ministro Piantedosi cosa fosse accaduto a Cutro. Eppure ne’ Piantedosi, ne’ Salvini, ne’ Giorgetti, ne’ Meloni hanno risposto. Sono andati a fare un cdm a Cutro, senza nemmeno omaggiare le vittime e incontrare i parenti. Cosa che invece ha fatto il presidente Mattarella che ringraziato per la sua sapiente guida”. Dalla platea parte un’ovazione verso il Capo dello Stato.

“Noi chiediamo perchè in quell’occasione non è stato attivato un evento di ricerca e soccorso in mare. Perche’ non è stata attivata la Guardia Costiera”.

SCHLEIN A BONACCINI: “INSIEME PER TORNARE A VINCERE”

“Quando sbaglierò la rotta saro’ sempre disponibile all’ascolto. Vi chiedo franchezza tra di noi, ma di essere fedeli al mandato che ci hanno dato le tante persone che sono venute a votare. Un mandato di unità e coerenza. Facciamolo insieme per davvero perche’, caro Stefano, care tutte e cari tutti, insieme torneremo a vincere, ne sono convinta“. Cosi’ Elly Schlein all’assemblea del Pd.