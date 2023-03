In Valle d’Aosta torna ‘Note dal cammino Balteo’ con 5 tappe evento

(DIRE – Notiziario Turismo e Sport) Aosta, 12 mar. – Abbina il piacere del trekking alla scoperta di castelli e borghi, chiese e santuari. Il tutto condito da un ricco programma di concerti. Dopo il successo dello scorso anno, torna “Note dal Cammino Balteo”, la rassegna ideata dall’Office régional du tourisme, dal Consiglio Valle e dall’associazione Lingotto Musica con il patrocinio della Fondazione Compagnia di San Paolo e la collaborazione dell’associazione Chiese aperte nella Diocesi di Aosta.

L’iniziativa ha come protagonista il Cammino Balteo, il percorso escursionistico che percorre a bassa e media quota la Valle d’Aosta. Coinvolgerà 18 comuni valdostani e proporrà cinque tappe evento: tre in primavera, nei week-end del 15/16 e 29/30 aprile e del 6/7 maggio, e due in autunno, nei fine settimana del 14/15 e 28/29 ottobre. Si parte sabato 15 aprile, con la scelta di due percorsi che porteranno entrambi ad Arnad, al Château Vallaise: il primo, facile, parte da Verrès e consentirà di visitare la prevostura Saint-Gilles a Verrès, la cappella di Saint-Suaire a Issogne; il secondo -con partenza da Donnas e più impegnativo- si snoda tra vigne terrazzate e scorci panoramici sul fondovalle e sul Forte di Bard, il Santuario Madonna delle nevi Machaby. Il Château Vallaise, aperto e visitabile per l’occasione, ospiterà alle 16.30 il concerto del Quintetto Bislacco, protagonista di un irriverente viaggio musicale che attraversa le epoche e gli stili più diversi. Domenica 16, da Arnad si torna a Donnas, passando per i borghi di Bard e Donnas. Nel fine settimana del 29 e 30 aprile, ci si sposta in alta Valle per scoprire la tappa 15 del Cammino Balteo, tra Avise, Saint-Nicolas e Arvier (il sabato) e Arvier e Introd (la domenica).

Si potranno visitare i castelli di Avise, Arvier e Introd, i musei Abbé Cerlogne, a Saint-Nicolas, e Jean-Paul II, a Les Combes di Introd, il borgo di Leverogne di Arvier. Due i concerti in calendario: il 29 al castello La Mothe di Arvier sarà la volta del gruppo La Rossignol, impegnato in un programma ispirato al repertorio profano medievale, mentre il 30 al castello di Introd l’Anna Tifu Tango Quartet porterà il pubblico a esplorare le seducenti sonorità latino americane di Astor Piazzolla. Infine, il 6 e il 7 maggio si passeggerà lungo la tappa 8 del Cammino Balteo con rientro sul Rû Marseiller e la Via Francigena. Si parte sabato 6 da Torgnon passando per il Colle Saint-Pantaléon fino alla cappella di Saint-Evence dove si esibirà il Coro G diretto da Carlo Pavese, per arrivare a Verrayes e visitare l’Arboretum Abbé Vescoz. Il giorno successivo, da Verrayes -con visita alla cappella di San Michele e al villaggio di Marseiller- ci si dirigerà verso Châtillon passando per Saint-Denis dove nel castello di Cly si alterneranno vari gruppi strumentali selezionati dal Conservatoire de la Vallée d’Aoste.

Tutte le proposte comprendono l’accompagnamento lungo il percorso con una guida escursionistica e naturalistica (20 euro a persona al giorno); visite guidate gratuite ai siti straordinariamente aperti; concerti gratuiti; pranzi (con costi che variano dai 10 ai 25 euro a seconda delle tappe), trasporto bagagli per chi pernotta e transfer per tornare al punto di partenza. La partecipazione all’intero week-end (due giornate) dà la precedenza in caso di raggiungimento del numero limite. Per prenotazioni e informazioni, consultare il link https://balteus.lovevda.it/it/esperienze/note_dal_Cammino_Balteo Per quanto riguarda l’offerta autunnale, la prima proposta del mese di ottobre – sabato 14 e domenica 15 – interesserà le tappe da Aosta a Fénis e da Nus a Roisan, mentre nel fine settimana del 28 e 29 ci si sposterà in alta Valle alla scoperta delle tappe da Villeneuve a Aymavilles e da Aymavilles a Aosta.