Bertschy: “In Valle d’Aosta migliore stagione invernale di sempre”

(DIRE – Notiziario Turismo e Sport) Aosta, 12 mar. – “In questa stagione particolare portiamo all’attenzione dell’economia della montagna grandi numeri. È la migliore stagione di sempre: siamo a più di 85 milioni di euro di fatturato”. Lo dice l’assessore allo Sviluppo economico della Regione Valle d’Aosta Luigi Bertschy, riferendosi ai ‘numeri’ della stagione invernale nella regione alpina, durante la conferenza stampa di presentazione dei Campionati italiani di sci alpino aspiranti e assoluti che si terranno a La Thuile. “Per La Thuile- dice- è una stagione molto molto positiva con migliori ingressi e un miglior fatturato rispetto addirittura alla stagione 2019-2020 quando avevamo anche un sacco di neve rispetto a questa stagione”. E aggiunge: “Ci sono tanti elementi che ci fanno dire che lo sci potrà ancora dare molto in termini di sviluppo e di sostenibilità. Questa stagione ci deve ancora di più stimolare a fare gli investimenti che sono necessari”.

A questo proposito, per il comprensorio di La Thuile, l’assessore ricorda la costruzione della nuova telecabina Les Suches-Chaz Dura “che verrà realizzata in un’ottica ambientale”, spiega, perché “non si investe solo ma con attenzione rispetto a quello che stiamo vivendo in termini di transizione energetica ed economica”.