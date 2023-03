Rocca presenta la nuova giunta della Regione Lazio: 5 uomini e 5 donne

ROMA – Il presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca, ha presentato questa mattina nella sede di via Cristoforo Colombo la nuova giunta regionale. Cinque donne e cinque uomini che affiancheranno Rocca in questa legislatura. Confermati più o meno i boatos che circolano da giorni.

Fratelli d’Italia raccoglie 6 assessori: Roberta Angelilli alla vicepresidenza con delega allo Sviluppo economico, commercio, artigianato, industria e internazionalizzazione; Giancarlo Righini al Bilancio, politiche agricole, caccia e pesca; Fabrizio Ghera ai Trasporti, ciclo dei rifiuti, demanio e patrimonio; Massimilano Maselli alle Politiche sociali; Elena Palazzo all’Ambiente, sport e turismo; Manuela Rinaldi ai Lavori pubblici e ricostruzione.

In quota Lega, Pasquale Ciacciarelli riceve la delega all’Urbanistica, politiche abitative e politiche del mare, mentre l’eurodeputata Simona Baldassarre va alla Cultura, pari opportunità, politiche giovanili e della famiglia.

A Forza Italia va l’assessorato al Personale, polizia locale, sicurezza urbana e rapporti con gli enti locali, assegnato a Luisa Regimenti, e quello di Scuola e lavoro a Giuseppe Schiboni.

La pesante delega alla Sanità rimane invece nelle mani del presidente Rocca.

Nella composizione della giunta la rappresentanza territoriale è completa, eccezion fatta per la provincia di Viterbo, che dovrebbe essere compensata però con la nomina a capogruppo di Fdl alla Pisana del viterbese Daniele Sabatini.

ROCCA: “TENGO PER ME DELEGA SANITÀ, CI METTO LA FACCIA”

“Terrò per me la delega alla Sanità per affrontare questa sfida. È un impegno sul quale ho messo la faccia e quindi mi assumo in prima persona la responsabilità come presidente“. Lo ha detto il presidente in occasione della conferenza stampa di presentazione della composizione della nuova Giunta.

“Stiamo già lavorando per i tempi di attesa in sanità- ha proseguito- per rimuovere entro i primi cento giorni la situazione orribile che si vive nei pronto soccorso. Ci vorrà qualche settimana, ma mi sento ottimista che entro i cento giorni ce la faremo”.

Per capire se la regione Lazio ha bisogno di nuovi letti, ha poi fatto sapere il presidente, rispondendo ai giornalisti, bisogna “prima capire se gli attuali sono sfruttati e se tutto il privato accreditato mette a disposizione tutti i posti dichiarati”. Secondo Rocca c’è poi “questa pessima abitudine per la quale il fine settimana non si dimette, c’è un picco epidemiologico evidentemente nel week end, dovrò chiedere aiuto ai miei amici all’Oms”, ha ironizzato. Ha infine concluso Rocca: “Mi mortifica come cittadino del Lazio vedere la sanità in difficoltà e i nostri operatori così esposti e sacrificati, mortificati. Proprio oggi è la giornata per la loro sicurezza”.

CONTENTO PER MIA GIUNTA, ORGOGLIOSO DI SQUADRA AL FEMMINILE

“Sono contento, è una giunta fatta da donne e da uomini di grande esperienza e determinazione”, ha detto Rocca. L’evento si è svolto presso la sala Tevere della sede della Regione Lazio, in via Cristoforo Colombo 212. “Mi accingo da oggi con grande ottimismo a partire con questo grande lavoro di squadra- ha proseguito Rocca- sono tutti preparatissimi. Non me ne vogliano gli uomini, ma sono molto orgoglioso della squadra al femminile, con molte donne di grandissima esperienza che hanno dato una straordinaria prova di sé ovunque sono state e ovunque hanno ricoperto gli incarichi”.