Covid, 26.824 nuovi casi con 370mila tamponi. Tasso positività sale a 7,2%

ROMA – Sono 26.824 i nuovi casi di Coronavirus individuati in Italia nelle ultime ventiquattro a fronte di 369.636 tamponi effettuati per un tasso di positività che sale fino al 7,2%, in aumento rispetto a ieri. È quanto emerge dal quotidiano bollettino sul Coronavirus emesso da Protezione Civile e ministero della Salute. Ieri i nuovi positivi erano stati 25.673 con 372.217 (6,9% tasso di positività). I morti nelle ultime ventiquattro ore in Italia sono 380. Ieri le vittime erano state 373. Le terapie intensive occupate in Italia da pazienti con coronavirus passano nelle ultime ventiquattro ore da 2.859 a 2.914, In aumento di 55 unità da ieri.