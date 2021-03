Covid, De Luca: “Siamo in guerra, comportarsi come a marzo dell’anno scorso”

NAPOLI – “I nostri comportamenti devono diventare simili a quelli di marzo dello scorso anno: si sta in casa quando non è assolutamente indispensabile andare fuori. Siamo in guerra, a tanti cittadini non è ancora chiaro, siamo quasi nella situazione in cui in ogni condominio c’è una persona che muore”. Lo ha detto il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca in una diretta Facebook.