Miccio (Emergency): “Monopolio di Big Pharma sui vaccini è insostenibile”

ROMA – Tanti Paesi a basso reddito oggi non potrebbero acquistare test diagnostici e vaccini contro il Covid-19 neanche se avessero le risorse economiche perché la precedenza viene comunque data agli acquirenti più ricchi: lo ha detto oggi Rossella Miccio, presidente di Emergency, nel corso di un webinar organizzato dalla ong.



Al centro dell’intervento il tema del vaccino come “bene pubblico globale”. Miccio ha riferito di un recente viaggio in Afghanistan e di un incontro con il ministro della Sanità Waheed Majroh. “Mi ha detto che in questo momento anche se l’Afghanistan avesse i soldi per acquistare test e vaccini la priorità verrebbe comunque data ai Paesi ricchi” ha ricordato la presidente di Emergency. Sulla situazione a Kabul, nel corso del webinar, è stato ricordato come una campagna di vaccinazione sia potuta cominciare solo pochi giorni fa grazie a una donazione dell’India di mezzo milione di dosi su base “volontaria e individuale”.

Secondo Miccio, “la lotta contro la pandemia è insostenibile con il monopolio di pochissime aziende che detengono il potere assoluto nel decidere chi può fare il vaccino, quando lo può fare e quanto costa”. La presidente di Emergency ha citato le difficoltà di più Paesi, in Asia e anche in Africa. “Sembra – ha detto – che l’Uganda abbia potuto avviare la propria campagna solo acquistando vaccini di AstraZeneca a un prezzo doppio rispetto a quello che paghiamo noi”. Miccio è intervenuta a un webinar dal titolo ‘La mobilitazione popolare. Vaccini bene pubblico globale, ovunque’. L’incontro online è parte di una serie di cinque appuntamenti, al via in settimana.