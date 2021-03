Friuli Venezia Giulia, 3.384 firme per l’olio di cannabis terapeutico gratis

TRIESTE – In Friuli Venezia Giulia oltre 3.000 cittadini hanno firmato una petizione per chiedere di ottenere alcuni derivati dalla cannabis in forma gratuita, per i malati che ne hanno bisogno. “La Regione– sollecita la consigliera dei Cittadini Simona Liguori– promuova l’accordo con le farmacie territoriali, per definire tutti gli aspetti riguardanti i preparati magistrali a base di cannabinoidi per finalità terapeutiche: bisogna arrivare al più presto a una soluzione per estendere la rimborsabilità di questo genere di medicinali”.

Massimo Tamburlini è primo firmatario della petizione riguardante il rimborso dei medicinali a base di cannabinoidi esteso anche all’olio di cannabis, e già in passato più volte ha richiamato l’attenzione sul problema. “Il documento- spiega in una nota- è stato sottoscritto da 3.384 cittadini e supportato da una serie di associazioni fra le quali Uildm Udine, associazione Tetra-Paraplegici Fvg, associazione Tutela diritti del malato, Banca del Tempo e Cfu-Italia sezione Fvg. La petizione- ricorda ancora- punta all’estensione del rimborso, già previsto per i medicinali a base di cannabinoidi, anche all’olio di cannabis“. A oggi, precisa “a essere rimborsate sono solo la forma farmaceutica in cartine per il decotto o la vaporizzazione, modalità che hanno una resa terapeutica minore di quella assicurata dall’olio, ritenuto migliore- conclude- sia per la comodità dell’assunzione sia per la precisione del dosaggio”.

