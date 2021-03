Vaccino, Oms: “Nessun motivo per non usare AstraZeneca”

ROMA – Mentre si apprende che anche la Thailandia sospende la somministrazione del vaccino AstraZeneca per avverse reazioni, l’Organizzazione mondiale della sanità, per bocca della sua portavoce Margaret Harris in una conferenza stampa a Ginevra, dichiara che “non c’è alcuna ragione per non utilizzare i vaccini AstraZeneca, non c’è motivo per non usarlo”.

DA ISS RISULTATI DELLE ANALISI A METÀ DELLA PROSSIMA SETTIMANA

Da quanto apprende l’agenzia Dire, arriveranno intorno a mercoledì prossimo i risultati delle analisi che l’Istituto superiore di Sanità sta conducendo sul lotto incriminato del vaccino AstraZeneca, di cui l’Agenzia italiana del Farmaco ha deciso in via precauzionale di vietare l’utilizzo su tutto il territorio nazionale, a seguito della segnalazione di alcuni eventi avversi gravi. I ricercatori dell’Iss, a quanto risulta alla Dire, starebbero facendo una comparazione tra il lotto ritirato (ABV2856) e la composizione originale del vaccino. Al momento non è stato stabilito alcun nesso di causalità tra la somministrazione del vaccino e tali eventi.