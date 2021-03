Identificati e sanzionati i no-mask che hanno partecipato alla ‘Passeggiata a Bologna’

BOLOGNA – La Polizia ha identificato e sanzionato i no-mask che sabato scorso a Bologna hanno dato vita una manifestazione contro la zona rossa. Si tratta di circa 60 persone che hanno partecipato alla ‘Passeggiata a Bologna’ svolta intorno alle 18, in violazione delle restrizioni in vigore. I partecipanti si erano dati appuntamento in piazza Nettuno per poi fare una passeggiata in gruppo senza dispositivi di protezione nel centro cittadino, percorrendo via Indipendenza e attraversando la zona universitaria, per poi tornare in piazza Nettuno. La Polizia li ha dunque identificati e ha sanzionati per violazione delle normative anti-Covid, multe che riceveranno a casa e che vanno da un minimo di 400 a un massimo di 1.000 euro.

LEGGI ANCHE: Bologna, sos personale negli ospedali: “Li aspettiamo fuori dalle sedute di laurea”