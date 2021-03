Sport, Lara Lugli: “Non mi aspettavo questo clamore, indignato anche il NYT”

ROMA – “Il clamore che ho suscitato? Questa situazione non mi piace, non mi ci trovo bene ma mi ha fatto piacere tutto il supporto che ho ricevuto, mi sono stati tutti molto vicini e li ringrazio tutti. Non è facile, tanti mi hanno detto che sono stata coraggiosa. La cosa ha preso una piega che non mi aspettavo, siamo riusciti a far indignare il New York Times: noi non possiamo farlo perché da atlete eravamo a conoscenza dei compromessi accettati finora ma adesso abbiamo il dovere e il potere di fare qualcosa”. Così Lara Lugli, la pallavolista citata per danni dalla sua società dopo essere rimasta incinta.

“Sono consapevole che ci sono società serissime, ma basta un caso ma in questi giorni mi hanno scritto tante giocatrici alle quali è successa la stessa cosa: per far valere i tuoi diritti devi essere un leone, altrimenti vieni calpestato”, ha detto Lugli, invitata alla presentazione streaming della Final Four di Coppa Italia femminile di A1.