ROMA – “Il blocco dei licenziamenti per le imprese che hanno già ammortizzatori sociali sarà fino a giugno, per i lavoratori che non hanno strumenti sarà fino alla riforma degli ammortizzatori sociali che dovrebbe essere pronta in autunno“. Lo spiega il ministro del Lavoro, Andrea Orlando, al Gr1 Rai.

