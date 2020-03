Coronavirus, in Abruzzo i casi salgono a 84: c’è anche una 30enne

Un sistema automatico per monitorare telefonicamente i pazienti in sorveglianza domiciliare per il Coronavirus. A realizzarlo è stata la Asl Lanciano-Vasto-Chieti che, grazie alla tecnologia, ha trovato un modo più snello, ma comunque efficace, di controllare le persone in quarantena. Il programma contatta due volte al giorno i pazienti a casa e permette loro, rispondendo ad alcune semplici domande, di comunicare il proprio stato di salute, possibili sintomi e temperatura corporea, nonché l’eventuale necessità di essere richiamati da un medico del Servizio Igiene e Sanità pubblica.

Il sistema mette a disposizione degli operatori un cruscotto e un sistema di alert che consente loro di gestire con minori difficoltà e in modo più efficace un elevato numero di pazienti, e organizzare così il flusso delle chiamate da effettuare. Vista l’emergenza la Asl comunica anche di poter offrire gratuitamente in riuso alle altre Azienda sanitarie e le istituzioni sanitarie, la soluzione che ha fatto sviluppare: un sistema di recall progettata e realizzata dall’azienda I-Tel.