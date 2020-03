Stasera in tv Don Matteo, le anticipazioni

ROMA – Don Matteo arriva nelle case degli italiani per allietarli in questi giorni di quarantena da Coronavirus. Questa sera alle 21.25 su Rai 1, come ogni giovedì, andrà in onda un nuovo episodio della serie campione d’ascolti col prete investigatore più amato dagli italiani.

‘NON DESIDERARE LA DONNA D’ALTRI’, ANTICIPAZIONI

Nella nona puntata della dodicesima stagione di Don Matteo, dal titolo “Non desiderare la donna d’altri”, il ‘parroco ciclista’ interpretato da Terence Hill è ancora una volta alle prese con un caso da risolvere che vede coinvolta una giovane donna vittima di un tentato femminicidio. Intanto Nino viene colpito da un raro e curioso disturbo: non sente più le voci maschili, ma solo quelle femminili. Cio’ inneschera’ una serie di equivoci che coinvolgeranno il Capitano Anna Olivieri , il PM e il cane Patatino. Jordi affronta un provino in una prestigiosa scuola di ballo a Roma, mentre tra lui e Sofia sembra tutto finito. Il segreto della ragazza, ora venuto allo scoperto, potrebbe separarli per sempre.