giovedì 12 Febbraio 2026

Short track, Fontana conquista l’argento nella finale dei 500 metri

L'azzurra, che ha chiuso alle spalle dell'olandese Velzeboer, è l'atleta italiana più decorata di sempre ai Giochi Olimpici

di Marco MelliData pubblicazione: 12-2-2026 ore 22:16Ultimo aggiornamento: 12-2-2026 ore 22:18

ROMA – Arianna Fontana ha vinto la medaglia d’argento nella finale dei 500 metri di short track alle Olimpiadi invernali Milano Cortina 2026. L’azzurra ha chiuso alle spalle dell’olandese Velzeboer, mentre il bronzo è andato alla canadese Sarault. Per Fontana è la tredicesima medaglia olimpica che le consente di raggiungere il record di Edoardo Mangiarotti.

Con l’argento conquistato nei 500 metri dello short track alla Milano Ice Skating Arena, Arianna Fontana diventa l’atleta italiana più decorata di sempre ai Giochi Olimpici. Raggiunge quota 13 medaglie, eguagliando lo storico record di Edoardo Mangiarotti nella scherma, che resisteva dal 1960.

