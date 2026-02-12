Sanremo, Eros Ramazzotti e Alicia Keys super ospiti della terza serata

ROMA – Saranno Alicia Keys e Eros Ramazzotti, per la prima volta dal vivo insieme e in anteprima mondiale, i protagonisti sul palco dell’Ariston nella serata del giovedì della prossima edizione del Festival della Canzone Italiana. Lo ha annunciato il Direttore Artistico, Carlo Conti. Eros Ramazzotti debutta il 14 febbraio da Parigi con il suo “Una Storia Importante World Tour” e il 26 febbraio tornerà eccezionalmente sul palco del Teatro Ariston di Sanremo, a 40 anni dalla vittoria con il brano “Adesso Tu”. Alicia Keys ha reinterpretato e prodotto un incredibile duetto con Eros (in versione Italiana e Spagnola), de “L’aurora”, tra le canzoni più intime e preziose del suo repertorio. Nella nuova versione del brano, uscita a novembre in “Una Storia Importante”, l’ultimo disco di Ramazzotti, le voci dei due artisti si fondono in un dialogo autentico, capace di donare alla canzone una nuova emozione e una luce inaspettata.

L’esibizione a Sanremo sarà una sorta di significativo ritorno alle origini, con Alicia che onorerà con orgoglio le sue radici italiane, che risalgono ai suoi nonni siciliani. Alicia Keys, 17 volte vincitrice ai Grammy Awards, è cantautrice, musicista, produttrice, fondatrice di Keys Soulcare, autrice bestseller del New York Times, produttrice cinematografica/televisiva e teatrale di Broadway, imprenditrice e una voce potente nel mondo dell’attivismo. Eros Ramazzotti, 16 album in studio, tour europei e mondiali completamente sold out, numerosi premi, certificazioni e riconoscimenti, è in assoluto uno degli artisti italiani di maggior successo a livello globale. Le sue canzoni hanno segnato la storia della musica italiana e hanno fatto il giro del mondo, con all’attivo oltre 80 milioni di dischi venduti e 8 miliardi di ascolti globali.