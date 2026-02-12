Il Sud nella morsa del maltempo, domani scuole chiuse a Reggio Calabria e Messina. Frana a Vietri sul Mare

di Andrea Piana, Mario Vetere, Salvo Cataldo

CAGLIARI – Quasi 500 interventi in poco più di 24 ore. Questo il bilancio, alle 17 di oggi, dei comandi dei Vigili del fuoco in Sardegna, alle prese con una nuova emergenza maltempo legata in particolare ai forti venti. Già dalla mattina di ieri si erano intensificate le richieste di intervento a causa della perturbazione che ha interessato l’intera isola. Il maltempo ha colpito inizialmente l’area del comando di Nuoro, per poi estendersi al territorio di competenza del comando di Sassari. Nella mattinata di oggi le chiamate sono aumentate anche nei comandi di Cagliari e Oristano. Le piogge e le forti raffiche di vento hanno reso necessario l’impiego delle squadre operative dei quattro comandi provinciali, con le principali tipologie di intervento che hanno riguardato la messa in sicurezza di edifici con la rimozione di parti pericolanti, frane e smottamenti, oltre alla caduta di alberi. Attualmente risultano ancora in attesa di intervento circa 60 richieste per il comando di Cagliari, oltre 150 per Sassari, circa 120 per Nuoro e 25 per Oristano. Le sale operative stanno provvedendo all’invio delle squadre in base alla priorità di soccorso, ma non si segnalano persone o animali coinvolti. A Villasimius, nella città metropolitana di Cagliari, si registra al momento un’elevata concentrazione di richieste, principalmente per impianti fotovoltaici divelti, condizionatori pericolanti e numerosi alberi caduti, alcuni dei quali limitano la viabilità locale. Presenti tre squadre inviate dal comando di Cagliari solo in quell’area.

DOMANI SCUOLE E PARCHI CHIUSI A REGGIO CALABRIA

Alla luce del protrarsi dell’allerta meteo di livello arancione anche per l’intera giornata di domani, venerdì 13 febbraio, il sindaco facente funzioni di Reggio Calabria, Domenico Battaglia, ha prorogato le misure a tutela della pubblica incolumità. In particolare, è stata disposta la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado e dei servizi educativi per la prima infanzia presenti sul territorio comunale. Restano inoltre sospese tutte le attività di commercio itinerante su area pubblica, tutte le attività mercatali che si svolgono presso i mercati rionali del Comune di Reggio Calabria nelle località Pellaro, Catona, Gallico, Archi, Tito Minniti e Botteghelle, nonché tutte le attività di somministrazione di alimenti e bevande presso chioschi e gazebo. Agli esercenti le attività commerciali e di somministrazione di alimenti e bevande è raccomandato, sino a cessata emergenza, di provvedere alla messa in sicurezza degli arredi prospicienti le proprie attività commerciali: quali tavoli, sedie e suppellettili vari; per evitare che possano arrecare danno all’incolumità di cose e persone. Con ulteriore ordinanza sindacale è stato disposto, fino a cessata emergenza, il divieto di accesso a parchi e giardini non dotati di recinzioni e cancelli, il divieto di utilizzo di piste ciclabili e percorsi pedonali alberati, il divieto di sosta pedonale in tutti i luoghi pubblici con presenza di alberature, l’obbligo di assicurare tutti gli oggetti lasciati in zone esposte che, cadendo, possano arrecare danno all’incolumità delle persone, quali vasi o oggetti posizionati su davanzali o balconi, antenne, rivestimenti di tetti provvisori, tende, tendoni o ombrelloni all’esterno. Restano inoltre chiusi anche i cimiteri comunali e i parchi pubblici dotati di recinzioni e cancelli, in particolare Villa Comunale ‘Umberto I’, Parco ‘Federica Cacozza’ e Parco delle Vittorie.

DOMANI SCUOLE CHIUSE A MESSINA

Scuole chiuse domani a Messina. Lo ha stabilito il sindaco, Federico Basile, alla luce del perdurare delle condizioni meteo avverse. Le previsioni segnalano per le prossime ore venti occidentali da burrasca a burrasca forte con raffiche fino a tempesta, possibili mareggiate lungo le coste esposte e precipitazioni da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale. Da qui la decisione di sospendere in via precauzionale le attività didattiche e di prevedere la chiusura di tutti gli istituti scolastici, compresi asili nido e scuole dell’infanzia. Chiusi anche gli impianti sportivi e i mercati rionali, oltre a cimiteri e ville comunali. L’assessore alla Protezione civile, Massimiliano Minutoli, raccomanda alla cittadinanza di limitare gli spostamenti al necessario e di evitare le zone litoranee. “Nonostante le previsioni tendano ad un miglioramento durante la mattinata di domani, la decisione è stata presa per tutelare la sicurezza della popolazione, considerando che i venti continueranno anche durante la notte e potrebbero generare forti disagi”, afferma Minutoli.

FRANA A VIETRI SUL MARE, SGOMBERATI 6 NUCLEI FAMILIARI

Sono circa 50 i metri cubi di detriti che nel pomeriggio si sono distaccati dal costone roccioso a Vietri sul Mare (Salerno), provocando lo sgombero precauzionale di sei nuclei familiari. Lo rende noto l’assessora alla Protezione Civile della Regione Campania, Fiorella Zabatta, dopo aver acquisito le notizie dal Direttore generale della Protezione Civile regionale, Italo Giulivo, che si è recato personalmente sul posto per un sopralluogo immediato, unitamente ai tecnici del Genio Civile di Salerno. “Il costone risulta scavernato per una profondità stimata tra i 5 e i 6 metri – dichiara Zabatta -. La frana riguarda il crollo di materiale detritico da una parete in forte pendenza. Il cumulo, delle dimensioni stimate di almeno 50 metri cubi, si è arrestato a ridosso di un fabbricato alla base del versante, producendo danni all’edificio stesso. Per questo motivo, precauzionalmente, sono stati sgomberati i sei nuclei familiari. Sono in corso le valutazioni tecniche del caso”. La Protezione Civile regionale è in stretto raccordo con il Comune di Vietri sul Mare e con le autorità territoriali, nonché con i Vigili del Fuoco presenti sul posto. Domani l’assessora parteciperà al Centro Coordinamento Soccorsi convocato in prefettura per fare il punto sulle ulteriori azioni da intraprendere.