Nations League: Italia nel girone con Francia, Belgio e Turchia

ROMA – Saranno Francia, Belgio e la Turchia di Vincenzo Montella le avversarie dell’Italia nel Gruppo 1 della Lega A della UEFA Nations League 2026/27. È questo l’esito del sorteggio che si è svolto presso il Brussels Expo Hall 3, alla presenza del presidente federale Gabriele Gravina e di Leonardo Bonucci, assistente in Nazionale del Ct Gennaro Gattuso. Gli Azzurri, che il 26 marzo saranno impegnati a Bergamo nella semifinale del play-off mondiale con l’Irlanda del Nord, ritroveranno quindi due avversarie già affrontate nella passata edizione del torneo, Francia e Belgio: con i Bleus l’Italia vinse 3-1 all’esordio al Parco dei Principi per poi perdere 3-1 l’ultimo match del girone a Milano, vedendosi scavalcare da Mbappé e compagni al primo posto; un successo e un pareggio invece il bilancio delle due sfide con i Diavoli Rossi, battuti 1-0 a Bruxelles (gol di Tonali), ma capaci di rimontare due reti agli Azzurri nel match disputato allo Stadio Olimpico di Roma (2-2 il risultato finale).

“È un girone difficile- sottolinea Leonardo Bonucci- andremo a giocare contro tre delle migliori nazionali al mondo, ricche di talento. Saranno delle grandi sfide, molto eccitanti, avremo degli stadi pieni di entusiasmo. L’obiettivo è quello di andare il più lontano possibile nella competizione”. Le prime due classificate si qualificheranno ai quarti di finale, la quarta retrocederà in Lega B, mentre la terza disputerà uno spareggio per restare in Lega A con una delle seconde classificate della Lega B. La fase a gironi prenderà il via a fine settembre 2026 per concludersi il prossimo novembre, quarti di finale e play-off sono in programma nel marzo 2027 mentre la fase finale del torneo si terrà nel giugno 2027.