VIDEO | Lollobrigida l’ha rifatto: secondo oro nei 5.000 metri del pattinaggio di velocità. L’atleta: “È un sogno”

ROMA – L’ha rifatto. Francesca Lollobrigida ha vinto la sua seconda medaglia d’oro alle Olimpiadi di Milano-Cortina nei 5000 metri femminili di pattinaggio di velocità. Dopo aver trionfato anche nei 3000 metri. Una doppietta leggendaria, alla Milano Ice Skating Arena, chiusa in 6’46″17. E’ l’atleta più medagliata della storia del pattinaggio di velocità italiano. Medaglia d’argento per l’olandese Merel Conijn, staccata di soli dieci centesimi. Bronzo per la norvegese Ragne Wiklund (6’46’’34).

Dopo l’oro di Federica Brignone, l’Italia sale a quota 15 medaglie.

Anche i cronisti spagnoli si sgolano per la Lollobrigida#Olimpiadilnvernali2026 pic.twitter.com/tgK2bInyBt — moon 🧚‍♀️ (@Xsogniappesi) February 12, 2026

LOLLOBRIGIDA: ORO OLIMPICO NEI 5.000 METRI È UN SOGNO

“Mi sento divinamente. Per me era importante perché l’anno scorso avevo vinto il titolo mondiale su questa distanza e ripetermi con il titolo Olimpico è un sogno. In questa prova volevo essere più intelligente. Ne ho parlato con i miei allenatori, perché nei 3000 metri vai semplicemente sempre più veloce, mentre nei 5000 devi essere più tattica. Non potevo partire forte. Sapevo di pattinare quasi da sola perché avevo parlato con Martina Sßblíkovß e lei non si sentiva bene. È stata una gara contro il tempo, ma anche contro me stessa. Sapevo di essere in vantaggio, ma sapevo anche di dover essere più veloce negli ultimi tre giri. Il mio piano ha funzionato”. Lo ha dichiarato Francesca Lollobrigida dopo l’oro conquistato nei 5000 metri femminili di pattinaggio di velocità alle Olimpiadi invernali Milano Cortina 2026.