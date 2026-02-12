Tg Politico Parlamentare, l’edizione di giovedì 12 febbraio 2026

GIOCHI 2026. MATTARELLA AD ATLETI: “FORTUNATO AD ESSERE CON VOI”

“I nostri atleti stanno realizzando non soltanto la presenza italiana nei giochi ma il segno dell’amicizia con gli atleti e le atlete di ogni Paese, è questo il senso delle Olimpiadi”. Lo ha detto il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, parlando a ‘Casa Italia’, dove ha pranzato con gli azzurri dopo la finale di SuperG. Il capo dello Stato è da ieri a Cortina per seguire le gare olimpiche. Dopo l’oro di Federica Brignone, Mattarella è sceso in pista per congratularsi personalmente con la campionessa. “Bravissima, complimenti, ci contavo”, le ha detto abbracciandola. Prima di lasciare Cortina il presidente ha salutato gli azzurri sottolineando: “Sono fortunato ad esserci”.

MIGRANTI. VANNACCI: “GOVERNO TIMIDO, NOI SIAMO LA DESTRA PURA”

“Futuro Nazionale è destra pura, niente inciuci”. Roberto Vannacci schiera il suo partito: l’europarlamentare uscito dalla Lega si dice “pronto a correre da solo alle prossime elezioni politiche”. Intanto, dopo le critiche alla maggioranza sulle armi all’Ucraina, Vannacci definisce “giusta ma timida” la direzione in cui si muove il disegno di legge sui migranti licenziato ieri dal governo. Il provvedimento vara il blocco navale per motivi di sicurezza, accelera le espulsioni e recepisce il Patto europeo sui migranti, inasprendo le norme di disciplina e ordine pubblico all’interno dei Cpr.

EX ILVA. SINDACATI: “MELONI CI CONVOCHI O MANIFESTIAMO A CHIGI”

Il governo convochi a Palazzo Chigi i metalmeccanici sulla ex Ilva, altrimenti i sindacati si auto-convocheranno davanti alla sede del governo. Lo annunciano i segretari di Fim, Fiom e Uilm, Ferdinando Uliano, Michele De Palma e Rocco Palombella. I rappresentanti sindacali chiedono il coinvolgimento diretto della presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, sul dossier. E chiedono “chiarezza” sul futuro degli stabilimenti denunciando l’assenza di un piano industriale che tuteli i posti di lavoro. De Palma ribadisce che “l’unico che può gestire gli impianti, garantendo l’occupazione, è lo Stato”.

LA CAMERA CELEBRA GLI 80 ANNI DELL’ASSEMBLEA COSTITUENTE

Prendono il via a Montecitorio le celebrazioni per l’80esimo anniversario dell’elezione dell’Assemblea Costituente. Un programma di convegni, concerti, eventi e mostre che si svolgerà per tutto il corso del 2026, aperto stamattina dal presidente della Camera, Lorenzo Fontana. “È un modo per rinnovare la memoria di una stagione cruciale per la svolta democratica”, le parole del presidente, che ha ricordato come nel 1946 “forze politiche distanti seppero convergere verso il bene della nazione, costruendo le nuove fondamenta dello Stato”. Un’eredità preziosa, sottolinea Fontana, “che la Camera mira oggi a tramandare soprattutto alle nuove generazioni”.